"Добро пожаловать в ад": хакеры взломали российское ТВ и показали "поздравления" от ВСУ

В России граждане на пропагандистских телеканалах увидели "оригинальное" поздравление ко дню ракетных войск и артиллерии РФ. Вместо обращения диктатора Владимира Путина можно было увидеть поздравление от Вооруженных сил Украины.

В частности хакеры смонтировали ролик, где показали россиянам настоящие масштабы потерь России в войне с Украиной. На видео говорится, что таких потерь история российской армии еще не видела.

"Добро пожаловать в ад. Не так, не так - Welcome To Ukraine ", - говорится в начале видео.

Также россиянам показали, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было ликвидировано более 83 тысяч российских оккупантов.

К тому же перечислили потери путинской армии в технике. Российские оккупанты потеряли 1865 единиц артиллерийских систем, 393 единицы реактивных систем залпового огня.

Кроме того, россиянам рассказали, что ВСУ было героически уничтожено 480 российских крылатых ракет и четыре оперативно-тактических ракетных комплексов.

"Хакеры от имени ВСУ "поздравили" на российском телевидении ракетные войска и артиллерию России с профессиональным праздником, хорошо потролили и показали масштабы их потерь", - говорится в сообщении.