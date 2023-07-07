Законно ли это? Адвокат рассказал, могут ли военкомы без разрешения входить в жилье призывника

Представители ТЦК не могут самовольно заходить или врываться в квартиру или дом без разрешения. Если такое произошло - владелец жилья может написать заявление в полицию о незаконном проникновении на частную территорию.

Что нужно знать

Правозащитник таким образом прокомментировал скандальное видео, где фигурируют якобы ворвавшиеся в дом военнообязанного представители ТЦК одного из районов Хмельницкой области

Юрист объяснил, что действующее законодательство трактует такие действия однозначно как незаконные.

"Закон об этом говорит, что заходить в дом представители ТЦК не имели права. Фактически они нарушили закон. Заходить в помещение они должны только по решению суда. Их действия можно расценивать как незаконное проникновение в жилище", - сообщил Кравец.

Он добавил, что проникать в жилье без решения суда правоохранительные структуры могут лишь в том случае, если есть угроза жизни.

"Но это касается правоохранителей, а не представителей военкомата. То есть имеет место превышение власти и служебных полномочий. Владелец жилья может обратиться в правоохранительные органы с заявлением", - отметил Ростислав.

Имеют ли право представители ТЦК вручать повестки насильно?

"К сожалению, в законе не указано, где именно нужно вручать повестку. Поэтому этот документ может быть выдан в любом месте, которое не запрещено законодательством Украины. Например, могут вручить повестки на улице, на работе, дома или в магазине. Но приводить человека в военкомат силой - запрещено", - резюмировал адвокат.

Кстати, сейчас правоохранители видели вышеупомянутое видео и сейчас проводят проверку изложенных фактов.