Украинские студенты смогут учиться в Германии бесплатно: как это сделать
Немецкая служба академических обменов DAAD предлагает украинским студентам стипендии на обучение в Германии. Таким образом служба хочет поддержать молодежь.
Об этом сообщают на сайте Deutscher Akademischer Austauschdienst.
Кто может получить стипендию от DAAD
В конкурсе на получение стипендии могут участвовать только магистры или аспиранты избранных специальностей.
"DAAD хочет помочь студентам и выпускникам из Украины, чтобы позволить им пребывать в Германии. Поэтому подача заявлений на стипендиальные программы DAAD для пребывания в Германии и далее доступна на регулярной основе. Обычно это стипендии на магистерские или аспирантские программы в Германии. К сожалению, стипендии на бакалаврские программы, дипломные и программы с государственным экзаменом не предлагаются", – пишут в службе обмена.
Как принять участие в конкурсе
Украинские студенты также могут подавать заявление на второй год обучения при поступлении на первый курс двухлетней магистерской программы в немецком вузе. Но это не действует для обучения в области экономики.
Для магистров пребывания в Германии в целях обучения может превышать 15 месяцев на момент подачи заявления.
Что касается языковых сертификатов, то студент должен обратиться к лектору DAAD, отвечающему за его регион, и пройти индивидуальное собеседование по установлению языкового уровня.
Обратите внимание, что для поступления в немецкий университет вам нужно будет позаботиться об официальном языковом сертификате в зависимости от требований выбранного университета.
Преимуществом для украинцев является то, что они освобождены от необходимости представления рекомендательных писем, если такой возможности нет.
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