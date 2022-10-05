Украинские студенты смогут учиться в Германии бесплатно: как это сделать

Об этом сообщают на сайте Deutscher Akademischer Austauschdienst.

Кто может получить стипендию от DAAD

В конкурсе на получение стипендии могут участвовать только магистры или аспиранты избранных специальностей.

"DAAD хочет помочь студентам и выпускникам из Украины, чтобы позволить им пребывать в Германии. Поэтому подача заявлений на стипендиальные программы DAAD для пребывания в Германии и далее доступна на регулярной основе. Обычно это стипендии на магистерские или аспирантские программы в Германии. К сожалению, стипендии на бакалаврские программы, дипломные и программы с государственным экзаменом не предлагаются", – пишут в службе обмена.

Как принять участие в конкурсе

Украинские студенты также могут подавать заявление на второй год обучения при поступлении на первый курс двухлетней магистерской программы в немецком вузе. Но это не действует для обучения в области экономики.

Для магистров пребывания в Германии в целях обучения может превышать 15 месяцев на момент подачи заявления.

Что касается языковых сертификатов, то студент должен обратиться к лектору DAAD, отвечающему за его регион, и пройти индивидуальное собеседование по установлению языкового уровня.

Обратите внимание, что для поступления в немецкий университет вам нужно будет позаботиться об официальном языковом сертификате в зависимости от требований выбранного университета.

Преимуществом для украинцев является то, что они освобождены от необходимости представления рекомендательных писем, если такой возможности нет.