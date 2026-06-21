В Испании будут судить жену действующего премьера

Супруга премьер-министра Испании Бегонья Гомес предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Судья уже запретил ей покидать территорию страны и изъял загранпаспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Следователь Хуан Карлос Пейнадо предписал Бегонье Гомес немедленно сдать документы. Теперь супруга главы правительства обязана дважды в месяц являться в зал заседаний.

Подозреваемую обвиняют в злоупотреблении своим статусом. Следствие считает, что она помогала частным компаниям получать выгодные государственные контракты. Сама Гомес категорически отрицает какие-либо правонарушения.

Угроза политической карьере мужа

Педро Санчес - один из немногих левых лидеров, оставшихся у власти в Европе, говорится в материале. Премьер утверждает, что дело сфабриковано, и называет это кампанией правых сил, цель которой - отстранить его от должности.

Адвокаты Гомеса уже готовят апелляцию и будут оспаривать изъятие паспорта. Между тем Социалистическая партия назвала процесс "судебным и политическим преследованием".

Кого еще подозревают в коррупции

Бегонья Гомес - не единственная фигурантка громких расследований. Под подозрением оказались близкие соратники премьера:

бывший министр транспорта;

третий лидер Социалистической партии;

ряд чиновников, ответственных за закупки.

Дела касаются предполагаемых "откатов" в различных сферах. Речь идет о контрактах на нефть и газ, а также о махинациях с закупкой защитных масок во время пандемии. Все фигуранты своей вины не признают.