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Украинские слова, которые нельзя перевести на русский: а вы их знаете?

Среда 29 января 2025 08:00
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Украинские слова, которые нельзя перевести на русский: а вы их знаете? Какие украинские слова невозможно перевести на русский (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Украинский язык богат уникальными словами, которые отражают нашу культуру, традиции и ментальность. Некоторые из них настолько самобытны, что не имеют точного аналога в русском языке.

Какие украинские слова россияне не смогут перевести, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на mrpl.city.

В украинском языке есть слова, которые сложно перевести на другой язык. Эти слова не только обогащают наш язык, но и отражают уникальность украинского мировоззрения. Вот 9 примеров таких слов:

Книгарня - книжный магазин.

Митець - тот, кто работает в каком-то виде искусства, человек, осведомленный и умелый в своем деле, мастер.

Добродій - тот, кто помогает, поддерживает и т. п.

Кохати - чувствовать, проявлять глубокую сердечную привязанность, лелеять что-либо, воспитывать, растить кого-либо.

Обіруч - взявшись за руки, вместе, обеими руками, с обеих сторон.

Нівроку - неплохой, такой как надо, ничего себе, неплохо, употребляется для выражения пожелания не принести горя.

Вирій - теплые, южные края, куда улетают на зиму птицы.

Залізниця - дорога с рельсовым путем, предназначенная для передвижения железнодорожного подвижного состава; весь комплекс инженерных сооружений, оборудования, машин и механизмов, составляющий основу железнодорожного транспорта; учреждения, ведающие железнодорожным транспортом.

Шахівниця - деревянная или картонная доска, или коробка с 64 светлыми и темными квадратами, на которой играют в шахматы.

Ранее мы писали, какие 5 слов перевести на украинский быстро не могут даже те, кто хорошо знает язык.

А также вспоминали, что такое "испанский стыд" и уместно ли так говорить на украинском.

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