Какие 5 слов перевести на украинский быстро не могут даже те, кто хорошо знает язык
Существуют интересные слова, которые перевести на украинский быстро не получается. Даже те, кто хорошо знает язык, привыкли использовать заменители, синонимы или суржик. И перевод этих слов не знают люди, которые только начали переходить на украинский. Проверьте свои знания и попробуйте перевести следующие 5 слов с русского.
Какие слова трудно перевести с русского на украинский, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения языковеда Алины Островской в TikTok.
"Вызывающий"
Это слово описывает кого-то или что-то, что вызывает эмоции - положительные или, что случается чаще, отрицательные из-за своего поведения, слов или внешнего вида.
Как перевести:
- Зухвалий
- Нахабний
- Безсоромний
"Ущерб"
Означает финансовые или моральные потери.
Как перевести:
- Збиток
- Шкода
- Невигода
"Мнимый"
Это слово используют для обозначения чего-то ложного, вымышленного, не соответствующего действительности.
Как перевести:
- Уявний
- Удаваний
- Позірний
"Баловать"
Значение слова - чрезмерное внимание и забота о ком-то, разрешение другому человеку (ребенку) делать, что заблагорассудится.
Как перевести:
- Розпещувати
- Панькати
- Пестити
"Внушительный"
Это слово обозначает что-то значительное по размеру или то, что оставляет сильное впечатление.
Как перевести:
- Значний
- Авторитетний
- Вражаючий
"Если вы быстро и без труда поняли и перевели эти слова, ваш уровень знания украинского языка действительно очень высокий", - отмечает языковед.
Если у вас возникли трудности с переводом, то вам нужно подтянуть свои знания украинского языка.
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Ранее мы писали о том, откуда на самом деле происходит фраза "козел отпущения" и как ее сказать на украинском правильно.
А еще рассказывали о том, что такое "іспанський стид" и уместно ли так говорить на украинском.