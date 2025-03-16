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Эти фамилии давали в древности за пристрастие к плохим привычкам. Ваша тоже в списке?

Воскресенье 16 марта 2025 08:17
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Эти фамилии давали в древности за пристрастие к плохим привычкам. Ваша тоже в списке? Какие фамилии давали нашим предкам за пристрастие к курению (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Фамилия может скрывать неожиданные факты о прошлом вашей семьи. Иногда она отражает профессию предков, а иногда - даже их плохие привычки. Например - курение.

Какие фамилии указывают на то, что в вашем роду были курильщики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на генеалогическое общество Рідні.

Некоторые украинские фамилии могут скрывать интересные истории о привычках наших предков. В частности, отдельные фамилии имеют связь с табаком, что может указывать на то, что их носители когда-то были любителями курения.

Вот несколько таких фамилий:

Кріпак, Кріпакова, Кріпаченко - эти фамилии, вероятно, происходят от слова "кріпак", которым когда-то называли крепкий табак. В то же время они могли закрепиться за людьми, которые были крепостными. Сегодня в Украине таких фамилий насчитывается 1378 носителей.

Курій, Курійчук - вариант, который мог закрепиться за теми, кто имел пристрастие к курению. Сейчас 1398 украинцев носят подобные фамилии.

Люлька, Люлько, Люльчак, Люльченко - их могли получить те, кто любил курить трубку. Сейчас различные формы таких фамилий встречаются у 1473 человек.

Люлюк, Люлюков, Люлюкін - менее распространенная группа фамилий, которая также могла возникнуть из-за привычки к трубке. Сейчас такие фамилии носят только 194 человека в Украине.

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