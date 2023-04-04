Никогда не опускайте крылышки! Полярники растрогали украинцев видео с пингвиненком

Украинские полярники с антарктической станции Академик Вернадский показали невероятно милое видео с маленьким пингвиненком Адели. Они отметили, что эта маленькая птица может оказать поддержку всем в трудные времена.

На кадрах видео видно, как детеныш пингвина отчаянно машет крыльями на огромной льдине - так, как будто еще совсем немного усилий нужно приложить, чтобы взлететь в воздух.

Украинские полярники отмечают, что в это сложное время нам всем важно не утратить веру в собственные силы, не отрекаться от своей мечтаний и беречь огонек надежды внутри.

"Никогда не опускайте крылышки! Даже если вы сейчас не можете летать, это не мешает об этом мечтать и действовать. В один прекрасный день даже самые невероятные мечты могут стать реальностью", - как будто говорит нам это отчаянный пингвиненок Адели.

Ученые призывают прислушаться к птице и мечтать о мирной свободной жизни, верить в Украину и ВСУ и активно трепыхать крыльцами для Победы.