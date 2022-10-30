Украинские полярники показали видео, как пингвин защищает гнездо и дает тумака наглому соседу

На Антарктиде около украинской полярной станции "Академик Вернадский" пингвины сейчас активно мастерят гнезда из камней, и во время такого зодчества между птицами возникают эксцессы : от случаев хищения стройматериалов до потасовок ради защиты жилья. Новый такой эпизод попал на камеру биолога.

Ученые напомнили, что недавно показывали видео из жизни субантарктических пингвинов, когда один стащил из гнезда другого камушек. В тот момент владелец жилья отреагировал достаточно спокойно и только намекнул, что он все видит.

"Но это бывает не всегда. Иногда за кражу камней можно получить хорошую порку", - отметили сотрудники станции.

Так, биолог со станции "Вернадского" Сергей Гоголь во время традиционной работы по подсчету гнезд пингвинов запечатлел именно такой момент.

"Посмотрите, как упорно пингвин гонит от своей "усадьбы" наглого соседа! Прямо как вся наша страна! Может, этот пингви тоже из Украины?" - пишут полярники.

На кадрах можно увидеть, как две птицы устроили настоящее сражение. Размахивая крыльями - эластичными ластами - хозяин гнезда "коршуном" бросается на другого пингвина, который позарился на жилье соседа, и между ними происходит потасовка.

Дерущиеся пингвины хлопали друг друга крыльями, выкрикивая боевые кличи, что напоминает кряканье, толкаются и валятся, щипаются клювом, а другие птицы наблюдают за происходящим и не вмешиваются. Виктория улыбается владельцу гнезда, и он начинает преследовать убегающего соперника, выгоняя того за высокий сугроб... но и там продолжает гнать незваного "гостя-воришку" все дальше.

Видео: пингвин вступил в бой другим, защищая свое гнездо