На острів Галіндез повернулися пінгвіни: українські полярники показали приголомшливі фото

На українську станцію Академік Вернадський почали масово повертатися пінгвіни. Зараз на острові Галіндез вчені нарахували вже тисячу особин.

Чому пінгвіни повернулися зараз

Вся річ у тому, що через аномально теплу зиму цього року вже зараз навколо острова Галіндез - відкрита вода, тому з початку вересня ці птахи малими групами припливали до станції "на розвідку", а днями знову вступили у володіння навколишніми територіями.

Цікаво, що на острів пінгвіни прибувають на шлюбний сезон. Спочатку самці доглядають за самками, смішно киваючи їм, і створюють пари ті, хто їх ще не має.

Також птахи продовжують будівництво гнізд. Для цього вони збирають камінчики, а самі "апартаменти" люблять розміщувати на підвищеннях (це у них вважається "преміум клас").

В ході будівництва пінгвіни не гребують красти один в одного камені, через що іноді трапляються сварки й навіть бійки.

Цікаво, що іноді вони використовують у своїх гніздах і рослини. Потім пінгвіни відкладають яйця, в основному по 2, з яких вилуплюються маленькі пташенята.

Відзначимо, що на острові мешкають субантарктичні пінгвіни. Їх легко розрізнити по червоному дзьобу. У висоту вони можуть бути до 90 см, а вагою – до 6 кг.

Подивіться на фотографії цих красенів!

Пінгвіни повернулися на Галіндез (фото: facebook.com/AntarcticCenter)