На острів Галіндез повернулися пінгвіни: українські полярники показали приголомшливі фото
На українську станцію Академік Вернадський почали масово повертатися пінгвіни. Зараз на острові Галіндез вчені нарахували вже тисячу особин.
Про це розповіли українські полярники на сторінці Національного антарктичного наукового центру.
Чому пінгвіни повернулися зараз
Вся річ у тому, що через аномально теплу зиму цього року вже зараз навколо острова Галіндез - відкрита вода, тому з початку вересня ці птахи малими групами припливали до станції "на розвідку", а днями знову вступили у володіння навколишніми територіями.
Цікаво, що на острів пінгвіни прибувають на шлюбний сезон. Спочатку самці доглядають за самками, смішно киваючи їм, і створюють пари ті, хто їх ще не має.
Також птахи продовжують будівництво гнізд. Для цього вони збирають камінчики, а самі "апартаменти" люблять розміщувати на підвищеннях (це у них вважається "преміум клас").
В ході будівництва пінгвіни не гребують красти один в одного камені, через що іноді трапляються сварки й навіть бійки.
Цікаво, що іноді вони використовують у своїх гніздах і рослини. Потім пінгвіни відкладають яйця, в основному по 2, з яких вилуплюються маленькі пташенята.
Відзначимо, що на острові мешкають субантарктичні пінгвіни. Їх легко розрізнити по червоному дзьобу. У висоту вони можуть бути до 90 см, а вагою – до 6 кг.
Подивіться на фотографії цих красенів!
Пінгвіни повернулися на Галіндез (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
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