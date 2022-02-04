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Українські полярники показали стрибаючих пінгвінів: неймовірно миле відео

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П'ятниця 04 лютого 2022 19:00
Українські полярники показали стрибаючих пінгвінів: неймовірно миле відео Фото: Українські полярники показали стрибаючих пінгвінів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиді показали неймовірно миле відео зі стрибаючими пінгвінами. Вони пояснили, чому пінгвіни вистрибують з води на берег.

Про це йдеться в публікації на сторінці Національного антарктичного наукового центру в Facebook.

Як пояснюють полярники, тільки на суші пінгвіни здаються незграбними та вайлуватими. А ось у воді, де вони проводять 80% свого життя, ці тварини швидкі та прудкі. А тим більше субантарктичні пінгвіни, яких можна побачити на відео. Вони можуть розвивати швидкість до 36 км на годину.

"Щоб вистрибнути на високий берег, ці птахи спочатку набирають швидкість в океані, а потім за допомогою лап і хвоста змінюють кут руху і вилітають в повітря. Так деякі пінгвіни можуть підкорювати висоту в 1,5-3 метри", - йдеться в публікації.

Швидко плавати пінгвінам допомагають крила - їх особлива статура плечей і грудини допомагає рухати ними, як гвинтами. А швидкості допомагає обтічна форма тіла і щільне оперення.

При спостереженні за імператорськими пінгвінами вчені виявили, що під час розгону вони залишають навколо себе багато бульбашок. І ці бульбашки виходять не з легких через рот, а йдуть від пір'я.

Вчені припустили, що перед стрибком пінгвіни набирають повітря в пір'я і затримують його, а для розгону у воді притискають пір'я, випускаючи бульбашки на поверхню. Вони діють як масло і зменшують тертя, прискорюють рух.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські полярники показали милі фото дитинчат пінгвінів.

А також розповідали про те, що полярники зі станції "Академік Вернадський" показали незвичайний раритет, який залишився їм від британців.

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Академик Вернадский полярники пингвины
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