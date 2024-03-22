Вот как можно сэкономить на покупке автомобильных шин: надежные способы

Шины становятся все более дорогими и выбрать правильную для вашего автомобиля и бюджета может быть сложно. Когда придет время, когда вам придется заменить одну или несколько шин, следует знать, как можно сэкономить.

Что влияет на стоимость автомобильных шин

Стоимость колес в первую очередь зависит от их состояния. Они могут быть новые или иметь определенный пробег.

На цену также оказывает существенное влияние типоразмер, а именно посадочный диаметр покрышки. В частности, чем он меньше, тем дешевле шина. Это связано с экономией материалов со стороны изготовителя, а также с маркетинговыми наценками.

То есть цена 13- и 19-дюймовых колес одного и того же бренда может отличаться в несколько раз. Перед покупкой следует обязательно ознакомиться с типоразмерами, которые рекомендует завод-производитель для вашего автомобиля.

Как сэкономить

Делайте покупки раньше

Чтобы получить лучшую цену на свои шины, планируйте покупку заранее. Найдите время, чтобы просмотреть предложения, как на месте, так и в интернете.

Сэкономить при выборе новых шин можно, внимательно следя за сезонными скидками на онлайн-площадках. Кроме того, бывает, что кто-то из автомобилистов по ошибке купил себе ложный размер и продает новый товар с существенной скидкой.

Изношенность

Некоторые модели шин созданы для лучшей износостойкости и, следовательно, служат дольше. Поэтому можно отложить следующую замену. Производите расчеты с учетом цены и среднегодового пробега.

Попытайтесь договориться

Розничный продавец шин может быть открыт для переговоров, чтобы сделать скидку. Немногие потребители пробуют это, но вы можете быть удивлены результатами.

На что обратить внимание при покупке

Покупая шины онлайн, следует обращать внимание на несколько моментов. В частности, не нужно стесняться попросить у продавца дополнительные фото, которые помогут найти возможные повреждения и узнать дату изготовления.

Если фото в целом информативны, но у вас возникли сомнения относительно соответствия имеющихся фото и того товара, который вам хотят продать, то стоит попросить несколько дополнительных снимков по вашему усмотрению.

К тому же об ассортименте продавца многие могут сказать другие объявления и стаж - как давно он зарегистрирован на сайте