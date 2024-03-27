5 моделей автомобилей, которые дорогие в обслуживании

Покупка автомобиля - это не конец затрат, а только начало. Приобрести автомобиль не проблема, гораздо больший вызов - его удержание в надлежащем состоянии. Есть некоторые марки, которые считаются дорогими в обслуживании.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу блогера " nik.cars ".

Модели авто, которые дорогие в обслуживании

Porsche Cayenne

Речь идет об автомобилях 2007-2008 годов выпуска. В обслуживании придется потратить немало средств.

Бывают случаи, когда владельцы продают их в "минусы", чтобы как можно быстрее избавиться от этой машины. К тому же, такие машины очень долго продаются.

Porsche Cayenne (фото: wikipedia)

Range Rover

Такой автомобиль ремонтировать придется очень часто. Однако это касается не новых моделей.

Range Rover (фото: wikipedia)

BMW

Эксперт отметил, что речь идет о третьей, пятой и седьмой моделях. К тому же упоминается BMW X5 и X3. В частности, речь идет о моделях 2003-2005 годов.

Владельцам придется потратить на обслуживание немало денег.

Однако если решите продать такие машины, то это будет непросто, ведь на тот момент вы уже можете потратить много денег.

BMW X5 (фото: wikipedia)

Mercedes S-Class (W221)

Эта модель слишком дорога в обслуживании. Прежде чем покупать такой автомобиль, следует знать, что ремонт может стоить дорого. Это бизнес-класс, но его тоже нужно ремонтировать.

Mercedes S-Class (W221)

Авто в розыске

Больше денег, а может и все остальное, у вас заберет автомобиль, который находится в розыске. Следует внимательно проверять все варианты, чтобы потом не возникли неприятности.

Специалист советует всегда покупать авто через МРЭО и переоформлять. Не стоит доверять непроверенным продавцам.