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Под Киевом спасатели достали маленького олененка из ледяной ловушки (фото)

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Киевская область, Вторник 31 января 2023 10:26
Под Киевом спасатели достали маленького олененка из ледяной ловушки (фото) Фото: Спасатели помогли олененку (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области на озере села Бовкун спасатели помогли маленькому олененку, провалившемуся под лед.

Об этом сообщили на странице в Facebook Главного управления ГСЧС в Киевской области.

Подробности героического поступка

Отмечается, что спасатели г. Тараща выехали на необычный вызов.
В спасения нуждался маленький раненый олененок, вероятно убегавший от лесных хищников, но обессилев, упавший на льду посреди местного водоема.

На место происшествия направлены спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части г. Тараща.

Под Киевом спасатели достали маленького олененка из ледяной ловушки (фото)
Спасатели помогли олененку (фото: facebook.com/MNSKOB)

Спасатели оперативно приехади к водоему и приступили к спасательным работам.

С помощью веревки, стремянки-палки и спасательного круга спасатели вытащили обессиленное животное на берег. Затем они его согрели, замотав в одеяло и не теряя времени отвезли в ветеринарную клинику, где передали врачам для оказания помощи.

Под Киевом спасатели достали маленького олененка из ледяной ловушки (фото)Животное не могло выбраться из ледяной ловушки (фото: facebook.com/MNSKOB)

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