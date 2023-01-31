Под Киевом спасатели достали маленького олененка из ледяной ловушки (фото)
В Киевской области на озере села Бовкун спасатели помогли маленькому олененку, провалившемуся под лед.
Об этом сообщили на странице в Facebook Главного управления ГСЧС в Киевской области.
Подробности героического поступка
Отмечается, что спасатели г. Тараща выехали на необычный вызов.
В спасения нуждался маленький раненый олененок, вероятно убегавший от лесных хищников, но обессилев, упавший на льду посреди местного водоема.
На место происшествия направлены спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части г. Тараща.
Спасатели помогли олененку (фото: facebook.com/MNSKOB)
Спасатели оперативно приехади к водоему и приступили к спасательным работам.
С помощью веревки, стремянки-палки и спасательного круга спасатели вытащили обессиленное животное на берег. Затем они его согрели, замотав в одеяло и не теряя времени отвезли в ветеринарную клинику, где передали врачам для оказания помощи.
Животное не могло выбраться из ледяной ловушки (фото: facebook.com/MNSKOB)
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