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В Чернобыле показали благородное животное, красота которого поражает (фото)

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Понедельник 26 сентября 2022 17:01
В Чернобыле показали благородное животное, красота которого поражает (фото) В Чернобыле засветился олень (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике животные наслаждаются осенью. Так, у оленей сейчас брачный период и они соревнуются между собой перед самками.

Одного из таких благородных красавцев показали на странице заповедника в Facebook.

"У оленей продолжается "горячая" пора – гон. Как тут не запыхаться, когда столько соперников…", - написали под фото.

Отметим, что фотография взята из фотоловушек проекта "Полесье - дикая природа без границ", установленных на территории Чернобыльского заповедника.

В Чернобыле показали благородное животное, красота которого поражает (фото)В Чернобыльском заповеднике показали красавца-оленя (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Олень благородный, обычный или лесной олень - самый распространенный вид оленей в мире. Он издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов -европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии. Преследование людьми, освоение человеком целинных земель, вырубка леса – все это привело к тому, что более или менее сплошной ареал олени имеют только в Сибири.

В конце августа - в сентябре у животных брачный период, во время которого можно услышать рев оленей. В тихую погоду голос самцов оленя можно услышать на расстояние до 1,5-2 километров. Тяжелые вздохи сменяются протяжным мычанием, которое у молодых самцов переходит в рык.

В неволе олени живут 25-27 лет, иногда даже 30. В естественных условиях, как правило, 12-14 лет. Кстати, самки живут дольше самцов. Осенью самец собирает гарем. После периода гона к такой группе взрослых самок присоединяются телята. Это второй тип смешанного стада. Они могут быть большими — по 10 и даже по 30 голов.

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь животных.

Кстати, в Чернобыльском заповеднике показали первого животного, прирученного человеком.

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Чернобыль
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