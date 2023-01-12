Настоящее чудо: во Львове провели сверхсложную операцию девочке с тяжелой травмой
Во Львовском реабилитационном центре нейрохирурги провели сверхсложную операцию по удалению обломка российского кассетного снаряда, прошедшего через мозг 9-летнего ребенка.
Об этом сообщила советник-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в Facebook.
Как спасли ребенка
Сами врачи называют эту историю чудом. Обломок от российского кассетного снаряда прошел через мозг 9-летней Софии, которая с мамой попала под обстрел в Николаеве.
В течение двух дней девочка была в коме.
Отмечается, что команда нейрохирургов провела сверхсложную операцию и изъяла обломок, закрыв дефект титановой пластиной.
Герасимчук отметила, что сейчас Софийка уже понемногу разговаривает и возобновляет тренировки, чтобы как можно быстрее воплотить свою мечту - выступить на большой сцене.
Во Львов врачи спасли 9-летнюю Софию (facebook.com/Дарья Герасимчук)
Это не первый случай, когда украинские врачи героически спасали украинцев, пострадавших от обстрелов РФ. В частности, во Львове врачи чудом спасли женщину, которую чуть не убила ракета России.
Также львовские врачи спасли левую ногу 66-летней женщине из Бахмута. В результате взрыва правая нога Ирины была почти оторвана.