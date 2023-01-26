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Занимала половину живота: во Львове спасли ребенка с гигантской патологией

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Львов, Четверг 26 января 2023 18:50
Занимала половину живота: во Львове спасли ребенка с гигантской патологией Врачи во Львове удалили с живота девочки опухоль (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи успешно удалили 12-летней девочке огромное образование на левом яичнике. К сожалению, вместе с опухолью медикам пришлось удалить и сам пораженный орган.

Об этом сообщили на странице Западноукраинского специализированного детского медицинского центра в Facebook.

Как обнаружили опухоль

По словам медиков, год назад у старшей сестренки Наденьки также обнаружили похожую патологию и успешно прооперировали.

Однако уже в декабре прошлого года к гинекологам обратились родители уже с младшей дочерью. Девочка жаловалась на резкое увеличение живота.

"Живот вырос внезапно, буквально на глазах. В нем был как будто мячик. Надя шутила, что она может перекочевать его как в футболе", - рассказала мама девочки.

Занимала половину живота: во Львове спасли ребенка с гигантской патологиейВо Львове прооперировали 12-летнего ребенка с опухолью (facebook.com/zusdmc)

Важно, что никаких других симптомов у девочки не было. После обследования и установления диагноза ей провели операцию. Выяснилось, что опухоль занимала пол брюшной полости.

Как прошла операция

По словам детского хирурга Андрея Кузика, операция была комбинирована с использованием лапароскопического и открытого методов. Яичник с опухолью пришлось удалить, но другой яичник - здоров.

Медики отмечают, что результаты патогистологического исследования опухоли будут положительными. Поэтому после реабилитации Надя сможет в будущем стать счастливой мамой.

Ранее мы сообщали, что украинские медики провели сверхсложную операцию и удалили пятисантиметровую опухоль мозга.

Также мы писали, что во Львове провели операцию девочке с тяжелой травмой. Российский кассетный снаряд прошел через мозг 9-летнего ребенка.

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