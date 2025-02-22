Украинские футболисты в топ-чемпионатах. За кем следить на выходных: анонс

Расписание игр украинцев в Англии

Первым из украинцев, который сыграет на этих выходных в АПЛ, является защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко. Подопечные Дэвида Мойеса 22 февраля у себя дома будут принимать "Манчестер Юнайтед". Трансляция поединка начнется в 14:30.

Собственно, в этот день (22 февраля) в английском чемпионате сыграют все украинцы.

Итак, следующим матчем, который будет очень интересным для болельщиков из Украины, является встреча "Борнмута" и "Вулверхэмптона". Защитник "вишен" Илья Забарный с высокой долей вероятности примет участие в матче против "волков". Игра "Борнмута" с "Вулверхэмптоном" начнется в 17:00.

К слову, для "вишен" этот поединок несет незаурядную важность, ведь "Борнмут" неожиданно ворвался в борьбу за топ-4 АПЛ. Если подопечные Андони Ираолы добьются успеха в игре с "Вулвергемптоном", то будут иметь шанс подняться вверх, в зону Лиги чемпионов. Сейчас в их активе 43 пункта, а "Манчестер Сити" имеет всего на одно очко больше.

Александр Зинченко, хоть в последнее время и не играет в основе лондонского "Арсенала", однако все же может появиться в игре против "Вест Хэма". Встреча "канониров" с "молотобойцами" стартует также в 17:00

Еще один украинский защитник Максим Таловеров, выступающий за "Плимут" в Чемпионшипе (второй по рангу дивизион Англии), сыграет против "Кардиффа". Матч стартует в 14:30.

Матчи с участием украинцев в Серии А и Ла Лиге

В рамках 25-го тура чемпионата Испании украинцы Андрей Лунин и Виктор Цыганков могут встретиться друг против друга 22 февраля. Мадридский "Реал" за который выступает Лунин, примет "Жирону" Цыганкова. Трансляция начнется в 17:15.

Что касается нападающего римской "Ромы" и национальной сборной Украины Артема Довбика, то он вероятно не сыграет в домашнем поединке против "Монцы". В частности, главный тренер римлян Клаудио Раньери в своей пресс-конференции после победы над "Порту" в рамках Лиги Европы отметил, что Артем пока травмирован. Следующую игру его команда проведет 24 февраля в 21:45.

"Эмполи" Виктора Коваленко 23 февраля сыграет против одного из лидеров Серии А - "Аталанты". Поединок стартует в 19:00.

Игры украинских игроков в других чемпионатах

Что касается других украинских футболистов за рубежом, то Анатолий Трубин с "Бенфикой" сыграют 22 февраля против "Боавишты" в рамках чемпионата Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, которые выступают в турецкой Суперлиге в составе "Трабзонспора", сыграют в воскресенье с "Газиантепом". Игра начнется в 18:00.

В греческой Суперлиге "Олимпиакос" Романа Яремчука, который лидирует в чемпионате, будет принимать ПАОК 23 февраля в 20:30.

Отметим, что большинство поединков с участием украинцев можно смотреть на Setanta Sports и MEGOGO.