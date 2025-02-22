Українські футболісти в топ-чемпіонатах. За ким слідкувати на вихідних: анонс

Розклад ігор українців в Англії

Першим з українців, який зіграє на цих вихідних у АПЛ, є захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко. Підопічні Девіда Мойєса 22 лютого у себе вдома прийматимуть "Манчестер Юнайтед". Трансляція поєдинку розпочнеться о 14:30.

Власне, у цей день (22 лютого) в англійському чемпіонаті зіграють всі українці.

Отож, наступним матчем, який буде дуже цікавим для вболівальників з України, є зустріч "Борнмута" та "Вулвергемптона". Захисник "вишень" Ілля Забарний з високою долею імовірності візьме участь у матчі проти "вовків". Гра "Борнмута" з "Вулвергемптоном" розпочнеться о 17:00.

До слова, для "вишень" цей поєдинок несе неабияку важливість, адже "Борнмут" неочікувано увірвався у боротьбу за топ-4 АПЛ. Якщо підопічні Андоні Іраоли досягнуть успіху у грі з "Вулвергемптоном", то матимуть шанс піднятися вверх, до зони Ліги чемпіонів. Нині в їхньому активі 43 пункти, а "Манчестер Сіті" має лише на одне очко більше.

Олександр Зінченко, хоч останнім часом і не грає в основі лондонського "Арсенала", проте все ж може з'явитися у грі проти "Вест Гема". Зустріч "канонірів" з "молотобійцями" стартує також о 17:00

Ще один український захисник Максим Таловєров, який виступає за "Плімут" в Чемпіоншипі (другий за рівним дивізіон Англії), зіграє проти "Кардіффа". Матч стартує о 14:30.

Матчі за участю українців в Серії А та Ла Лізі

В рамках 25-го туру чемпіонату Іспанії українці Андрій Лунін та Віктор Циганков можуть зустрітися один проти одного 22 лютого. Мадридський "Реал" за який виступає Лунін, прийме "Жирону" Циганкова. Трансляція розпочнеться о 17:15.

Щодо нападника римської "Роми" та національної збірної України Артема Довбика, то він імовірно не зіграє у домашньому поєдинку проти "Монци". Зокрема, головний тренер римлян Клаудіо Раньєрі у своїй пресконференції після перемоги над "Порту" в рамках Ліги Європи зазначив, що Артем наразі травмований. Наступну гру його команда проведе 24 лютого о 21:45.

"Емполі" Віктора Коваленка 23 лютого зіграє проти одного з лідерів Серії А - "Аталанти". Поєдинок стартує об 19:00.

Ігри українських гравців в інших чемпіонатах

Щодо інших українських футболістів за кордоном, то Анатолій Трубін з "Бенфікою" зіграють 22 лютого проти "Боавішти" в рамках чемпіонату Португалії. Стартовий свисток пролунає об 20:00.

Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан, які виступають у турецькій Суперлізі у складі "Трабзонспора", зіграють в неділю з "Газіантепом". Гра розпочнеться о 18:00.

У грецькій Суперлізі "Олімпіакос" Романа Яремчука, який лідирує у чемпіонаті, прийматиме ПАОК 23 лютого о 20:30.

Зазначимо, що більшість поєдинків за участю українців можна дивитися на Setanta Sports та MEGOGO.