Украинские артиллеристы показали, как защищают Украину. Грустные глаза, но добрые улыбки (фото)
Военные 47-й отдельной артиллерийской бригады показали, как защищают Украину. Мощные фото поразили сеть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост со страницы 47 ОАБр в Facebook.
Что рассказали военные
"Каждая эпоха порождает своего героя. Впрочем, наша эпоха еще и породила символы, уже вошедшие в историю всего цивилизованного мира. ВСУ – три буквы, олицетворяющие в себе всю свободу украинского народа, извечную борьбу за нее и значение человеческой жизни как высшей ценности", - говорится в посте бригады.
Артиллеристы 47-й бригады (фото: facebook.com/47OABr)
Также отмечается, что сейчас "каждый сосредоточенный взгляд или искренняя улыбка символические". Также имеют значение и символизм "каждое действие, каждое движение и шаг украинского воина по нашей земле".
"Они несут в себе невероятную силу, несмотря на усталость, жажду все новых и новых побед, несмотря на все препятствия. Войско сейчас - самый выдающийся символ, ведь оно олицетворяет несгибаемую и непобедимую украинскую жизнь", - добавили в бригаде.
Украинские артиллеристы - смотрите больше фото
Защитники Украины (фото: facebook.com/47OABr)
Как реагирует сеть
В комментариях пользователи пишут, что видят на фото "печальные глаза, но добрые улыбки". Пост "репостнули" на страницу ВСУ, там появилось немало благодарности и пожеланий от украинцев. Они пишут:
- "Слава Героям! Божьей опеки Вам, наши родные"
- "Слава Героям! Слава Украине!"
- "Спасибо Господу и ВСУ за новый день!".
Напомним, ранее 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха показала мощные выстрелы по врагу.
Также мы уже рассказывали, что столичный ТРЦ отказал защитнику Мариуполя в показе на экранах имен погибших и пленных военных.