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Украинские артиллеристы показали, как защищают Украину. Грустные глаза, но добрые улыбки (фото)

Суббота 23 декабря 2023 07:42
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Украинские артиллеристы показали, как защищают Украину. Грустные глаза, но добрые улыбки (фото) Как выглядят те, кто защищает Украину (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Военные 47-й отдельной артиллерийской бригады показали, как защищают Украину. Мощные фото поразили сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост со страницы 47 ОАБр в Facebook.

Что рассказали военные

"Каждая эпоха порождает своего героя. Впрочем, наша эпоха еще и породила символы, уже вошедшие в историю всего цивилизованного мира. ВСУ – три буквы, олицетворяющие в себе всю свободу украинского народа, извечную борьбу за нее и значение человеческой жизни как высшей ценности", - говорится в посте бригады.

Украинские артиллеристы показали, как защищают Украину. Грустные глаза, но добрые улыбки (фото)Артиллеристы 47-й бригады (фото: facebook.com/47OABr)

Также отмечается, что сейчас "каждый сосредоточенный взгляд или искренняя улыбка символические". Также имеют значение и символизм "каждое действие, каждое движение и шаг украинского воина по нашей земле".

"Они несут в себе невероятную силу, несмотря на усталость, жажду все новых и новых побед, несмотря на все препятствия. Войско сейчас - самый выдающийся символ, ведь оно олицетворяет несгибаемую и непобедимую украинскую жизнь", - добавили в бригаде.

Украинские артиллеристы - смотрите больше фото

Украинские артиллеристы показали, как защищают Украину. Грустные глаза, но добрые улыбки (фото)

Украинские артиллеристы показали, как защищают Украину. Грустные глаза, но добрые улыбки (фото)

Украинские артиллеристы показали, как защищают Украину. Грустные глаза, но добрые улыбки (фото)Защитники Украины (фото: facebook.com/47OABr)

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут, что видят на фото "печальные глаза, но добрые улыбки". Пост "репостнули" на страницу ВСУ, там появилось немало благодарности и пожеланий от украинцев. Они пишут:

  • "Слава Героям! Божьей опеки Вам, наши родные"
  • "Слава Героям! Слава Украине!"
  • "Спасибо Господу и ВСУ за новый день!".

Напомним, ранее 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха показала мощные выстрелы по врагу.

Также мы уже рассказывали, что столичный ТРЦ отказал защитнику Мариуполя в показе на экранах имен погибших и пленных военных.

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