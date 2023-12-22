Свободные и непобедимые: смотрите мощные фото наших военных на передовой

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха показала, как защищает Украину. Военные мощно бьют по оккупантам и борются за победу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост с Facebook-страницы 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха.

На фото военные производят выстрелы. Они уничтожают врагов и стремятся очистить нашу землю от оккупантов.

Военные 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха (фото: facebook.com/53brigade)

"Свободные и непобедимые… Это трудно, но каждый метр нашей земли будет очищен", - говорится в описании к снимкам с военными.

Больше фото:

Военные, которые защищаютУкраину (фото: facebook.com/53brigade)

Как сеть реагирует на мощные фото

В комментариях пользователи пишут, что их поразили новые фотографии. Украинцы благодарят военных и желают им здоровья. Также пользователи пишут:

"Лучшие, самые смелые и непобедимые наши, "Княжичи", честь и хвала вам! Пусть Господь убережет вас и придаст сил и выдержки"

"Вы лучшие, божьей опеки и ангела телохранителя вам, родные. Одна просьба, вернитесь живыми"

"Ангелы и Архангелы пусть будут у вас на защите и помощи!".

Что известно о 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Бригада подчинена Оперативному командованию "Восток". Ее сформировали еще осенью 2014 года, на фоне начала российской агрессии. В состав бригады вошли бывшие батальоны ТрО, а также мотопехотные батальоны.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину бригада активно сражается на фронте. Военные захватывают и уничтожают вражескую технику и ликвидируют окупантов.