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Свободные и непобедимые: смотрите мощные фото наших военных на передовой

Пятница 22 декабря 2023 17:06
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Свободные и непобедимые: смотрите мощные фото наших военных на передовой Что происходит на фронте (фото: facebook.com/53brigade)
Автор: Полина Иваненко

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха показала, как защищает Украину. Военные мощно бьют по оккупантам и борются за победу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост с Facebook-страницы 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха.

На фото военные производят выстрелы. Они уничтожают врагов и стремятся очистить нашу землю от оккупантов.

Свободные и непобедимые: смотрите мощные фото наших военных на передовойВоенные 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха (фото: facebook.com/53brigade)

"Свободные и непобедимые… Это трудно, но каждый метр нашей земли будет очищен", - говорится в описании к снимкам с военными.

Больше фото:

Свободные и непобедимые: смотрите мощные фото наших военных на передовой

Свободные и непобедимые: смотрите мощные фото наших военных на передовой

Свободные и непобедимые: смотрите мощные фото наших военных на передовойВоенные, которые защищаютУкраину (фото: facebook.com/53brigade)

Как сеть реагирует на мощные фото

В комментариях пользователи пишут, что их поразили новые фотографии. Украинцы благодарят военных и желают им здоровья. Также пользователи пишут:

  • "Лучшие, самые смелые и непобедимые наши, "Княжичи", честь и хвала вам! Пусть Господь убережет вас и придаст сил и выдержки"
  • "Вы лучшие, божьей опеки и ангела телохранителя вам, родные. Одна просьба, вернитесь живыми"
  • "Ангелы и Архангелы пусть будут у вас на защите и помощи!".

Что известно о 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Бригада подчинена Оперативному командованию "Восток". Ее сформировали еще осенью 2014 года, на фоне начала российской агрессии. В состав бригады вошли бывшие батальоны ТрО, а также мотопехотные батальоны.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину бригада активно сражается на фронте. Военные захватывают и уничтожают вражескую технику и ликвидируют окупантов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что столичный ТРЦ отказал защитнику Мариуполя в показе на экранах имен погибших и пленных военных.

Кроме того, недавно стало известно, что военный командир раскритиковал принудительную мобилизацию.

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