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Українські артилеристи показали, як захищають Україну. Сумні очі, але добрі усмішки (фото)

Субота 23 грудня 2023 07:42
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Українські артилеристи показали, як захищають Україну. Сумні очі, але добрі усмішки (фото) Як виглядають ті, хто захищає Україну (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Військові 47-ої окремої артилерійської бригади показали, як захищають Україну. Потужні фото вразили мережу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис зі сторінки 47-ії ОАБр у Facebook.

Що розповіли військові

"Кожна епоха породжує свого героя. Утім, наша епоха ще й породила символи, які вже ввійшли в історію всього цивілізованого світу. ЗСУ – три літери, які уособлюють у собі всю свободу українського народу, споконвічну боротьбу за неї та значення людського життя як найвищої цінності", - йдеться у дописі бригади.

Українські артилеристи показали, як захищають Україну. Сумні очі, але добрі усмішки (фото)Артилеристи 47-ої бригади (фото: facebook.com/47OABr)

Також зазначається, що нині "кожен зосереджений погляд або щира посмішка – символічні". Також мають значення та символізм "кожна дія, кожен рух і крок українського воїна нашою землею".

"Вони несуть у собі неймовірну силу попри втому, жагу до все нових і нових перемог попри всі перешкоди. Військо зараз – найвизначніший символ, адже він уособлює незламне та непереможне українське життя", - додали у бригаді.

Українські артилеристи - дивіться більше фото

Українські артилеристи показали, як захищають Україну. Сумні очі, але добрі усмішки (фото)

Українські артилеристи показали, як захищають Україну. Сумні очі, але добрі усмішки (фото)

Українські артилеристи показали, як захищають Україну. Сумні очі, але добрі усмішки (фото)Захисники України (фото: facebook.com/47OABr)

Як реагує мережа

У коментарях користувачі пишуть, що бачать на фото "сумні очі, але добрі усмішки". Допис "репостнули" на сторінку ЗСУ, там з'явилося чимало подяки та побажань від українців. Вони пишуть:

  • "Слава Героям! Божої опіки Вам, наші рідненькі"
  • "Слава Героям! Слава Україні!"
  • "Дякую Господу та ЗСУ за новий день!".

Нагадаємо, раніше 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха показала потужні постріли по ворогу.

Також ми вже розповідали, що столичний ТРЦ відмовив захиснику Маріуполя в показі на екранах імен загиблих і полонених військових.

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