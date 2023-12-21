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"Негатива и так много". Столичный ТРЦ отказал защитнику Мариуполя в показе на экранах имен погибших и пленных военных

Киев, Четверг 21 декабря 2023 13:00
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"Негатива и так много". Столичный ТРЦ отказал защитнику Мариуполя в показе на экранах имен погибших и пленных военных В Киеве произошел скандал вокруг ТРЦ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

ТРЦ "Gulliver" в Киеве отказался транслировать на своих экранах погибших и пленных в войне России против Украины. Аргумент состоит в том, что "вокруг и так много негатива".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост защитника Мариуполя Руслана Сербова в Instagram.

Детали скандала

Военный рассказывает, что они несколько раз обращались к руководству ТРЦ "Gulliver" в центре Киева. На фасаде здания находятся большие экраны, где транслируют рекламу.

Целью обращения была трансляция информации о том, что многие воины находятся в плену. Кроме того, защитник предлагал периодически показывать павших героев.

"Это не было бесплатной просьбой. Но администрация и "бизнесмены" ответили, что не хотят транслировать негатив, и что смысла у этих видео нет", - пишет Руслан.

Он также добавил скриншоты переписки. В одном из них менеджер ответил, что такая реклама будет более актуальна для зарубежной аудитории.

&quot;Негатива и так много&quot;. Столичный ТРЦ отказал защитнику Мариуполя в показе на экранах имен погибших и пленных военных

Столичный ТРЦ попал в скандал с военным (фото: instagram.com/_ruslandavid)

"Мы пытаемся ставить позитив. Негатива вокруг и так много", - говорится в сообщении.

В другой переписке военному объяснили, что видят в таком предложении риски для безопасности ТРЦ и его посетителей.

&quot;Негатива и так много&quot;. Столичный ТРЦ отказал защитнику Мариуполя в показе на экранах имен погибших и пленных военных

Столичный ТРЦ попал в скандал с военным (фото: instagram.com/_ruslandavid)

Реакции украинцев

  • "Я в шоку. "Не бажаємо транслювати негатив", а в нас війна вже закінчилась? Всі полонені повернулись? Гидко дивитись на ці відповіді".
  • "До України приїжджають постійно делегації та представники країн-партнерів і на шляху в них часто є "Gulliver". Побачивши, що в країні, де війна, рекламують браслетики та нові сукні, не спадає на думку, що тут є нагальні проблеми тому і зброю постачати не потрібно і полоненими займатись теж. Якщо це не потрібно нам, то чому має бути потрібно ТЦ в Європі?"
  • "На Times Square в Нью-Йорку показують Україну, а наші ТЦ "зажрані".
  • "ТРЦ працює завдяки воїнам та героям, які віддали та віддають своє життя. Як цього можна не розуміти? Показувати рекламу й транслювати лише позитив - це ж заперечення реальності. Важливо, аби кожен бізнес був у контексті й вів свою діяльність згідно з сучасним контекстом, підтримуючи армію грошима та інформаційно".
  • "Максимальний репост і бойкот ТЦ. Нехай в пустих залах з позитивом сидять".

Ранее мы сообщали о том, что в больнице в Киевской области избили пришедшего за помощью военного.

А еще писали о невероятном поступке продавщицы фруктов в Киеве, которая помогла военному.

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