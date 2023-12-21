"Негатива и так много". Столичный ТРЦ отказал защитнику Мариуполя в показе на экранах имен погибших и пленных военных
ТРЦ "Gulliver" в Киеве отказался транслировать на своих экранах погибших и пленных в войне России против Украины. Аргумент состоит в том, что "вокруг и так много негатива".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост защитника Мариуполя Руслана Сербова в Instagram.
Детали скандала
Военный рассказывает, что они несколько раз обращались к руководству ТРЦ "Gulliver" в центре Киева. На фасаде здания находятся большие экраны, где транслируют рекламу.
Целью обращения была трансляция информации о том, что многие воины находятся в плену. Кроме того, защитник предлагал периодически показывать павших героев.
"Это не было бесплатной просьбой. Но администрация и "бизнесмены" ответили, что не хотят транслировать негатив, и что смысла у этих видео нет", - пишет Руслан.
Он также добавил скриншоты переписки. В одном из них менеджер ответил, что такая реклама будет более актуальна для зарубежной аудитории.
Столичный ТРЦ попал в скандал с военным (фото: instagram.com/_ruslandavid)
"Мы пытаемся ставить позитив. Негатива вокруг и так много", - говорится в сообщении.
В другой переписке военному объяснили, что видят в таком предложении риски для безопасности ТРЦ и его посетителей.
Столичный ТРЦ попал в скандал с военным (фото: instagram.com/_ruslandavid)
Реакции украинцев
- "Я в шоку. "Не бажаємо транслювати негатив", а в нас війна вже закінчилась? Всі полонені повернулись? Гидко дивитись на ці відповіді".
- "До України приїжджають постійно делегації та представники країн-партнерів і на шляху в них часто є "Gulliver". Побачивши, що в країні, де війна, рекламують браслетики та нові сукні, не спадає на думку, що тут є нагальні проблеми тому і зброю постачати не потрібно і полоненими займатись теж. Якщо це не потрібно нам, то чому має бути потрібно ТЦ в Європі?"
- "На Times Square в Нью-Йорку показують Україну, а наші ТЦ "зажрані".
- "ТРЦ працює завдяки воїнам та героям, які віддали та віддають своє життя. Як цього можна не розуміти? Показувати рекламу й транслювати лише позитив - це ж заперечення реальності. Важливо, аби кожен бізнес був у контексті й вів свою діяльність згідно з сучасним контекстом, підтримуючи армію грошима та інформаційно".
- "Максимальний репост і бойкот ТЦ. Нехай в пустих залах з позитивом сидять".
Ранее мы сообщали о том, что в больнице в Киевской области избили пришедшего за помощью военного.
А еще писали о невероятном поступке продавщицы фруктов в Киеве, которая помогла военному.