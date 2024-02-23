Украинская певица хотела покончить с собой: что известно

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По словам артистки, после выхода песни на нее посыпался хейт, и справиться с ним ей было трудно.

"Моя жизнь разделилась на до и после 10.03.2023. День, когда вышла песня "Гопак"... Я всегда была открытой к людям, всегда меня мама с папой учили всем помогать, быть доброй, видеть в людях только лучшие качества, не осуждать, относиться с пониманием и уважением. И я так всегда делала", - поделилась Юлия.

Юлия Лущинская (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

"Но... В тот день, я поняла насколько может быть жестоким мир и люди. Мне угрожали, меня хотели убить. Меня обзывали и обзывали каждый день и каждую минуту. Меня преследовали. Когда узнавали, то начинали насмехаться и выкрикивать оскорбительные слова, даже в ТЦ", - продолжила она.

Лущинская призналась, что "была настолько растеряна и забита", что однажды закрылась в темной комнате и плакала от боли.

Тогда же у исполнительницы и появились мысли уйти из жизни.

"А потом подошла к окну 15 этажа. И начала думать: "зачем я живу?" "а что я уже успела сделать?" "а как отреагирует мама когда меня не станет?", "а будет ли грустить сестра?", я открыла окно...", - ошеломила рассказом Юлия.

Юлия Лущинская (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

Звезда добавила, что ей оставалось сделать только один шаг, но, к счастью, вдруг певицу что-то остановило.

Исполнительница говорит, что не помнит, как это произошло, только помнит, что оказалась на полу.

"Через несколько дней я узнала, что беременна. Больше не было у меня таких мыслей. Потому что я не в праве лишать жизни другого, маленького, ни в чем не повинного ребенка. Меня спас мой ребенок, потому что еще несколько таких ночей и я бы не смогла удержать свое желание не жить. Но я продолжала очень много плакать... я выла... я кричала от боли", - рассказала артистка.

Юлия Лущинская с дочерью (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

"Когда это никто не видел. И извинялась перед своим же ребенком из-за того, что я нервничаю. Просила его не покидать меня и она сильная… держалась за маму вплоть до 42 недели", - подытожила знаменитость.

Напомним, в декабре прошлого года Лущинская впервые стала мамой. У артистки родилась девочка.