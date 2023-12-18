Исполнительница хита "Танцую гопака" впервые стала мамой: трогательные фото из роддома
Певица Юлия Лущинская, которая в прошлом году прославилась благодаря песне "Я танцую гопака", впервые стала мамой. Соотвестующими фотографиями она поделилась в соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Юлия Лущинская родила ребенка
Артистка сообщила поклонникам, что у нее родилась дочь. Вес девочки 3500 кг, а рост - 54 см.
Имя крохи молодые родители пока не стали разглашать.
Юлия Лущинская впервые стала мамой (фото: instagram.com/julia_lushchinska)
"Привет, наша доченька. 16.12.2023 в 17.55 появилась наша Вселенная. 3500 кг. 54 см", - подписала снимок Юлия.
На первой фотографии исполнительница держит малыша на руках, а рядом с ней ее муж, лицо которого она прикрывает рукой.
На втором фото изображены руки избранника девушки, которые нежно держат ножки дочери.
Юлия Лущинская впервые стала мамой (фото: instagram.com/julia_lushchinska)
Отметим, что Юлия Лущинская - певица и автор песен.
Телезрителям она известна как участница шоу "Х-фактор 9" и "Караоке на майдане".
В этом году выпустила трек "Танцую гопака", который завирусился в TikTik, подняв волну хейта.
На момент написания новости видео с песней на YouTube посмотрело более 754 тысяч пользователей.
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