Украинский режиссер, чей фильм участвует в "Берлинале", впервые стала мамой

Так, накануне мировой премьеры на Берлинском международном кинофестивале украинского документального фильма "Стрічка часу", у пары родился сын.

"Наш малыш, которого ожидали через несколько недель после Берлинале, решил присоединиться к нам на фестивале прошлой ночью, как раз вовремя к завтрашней премьере "Стрічка часу". Мы здоровы, переполнены радостью и немного уставшие", - прокомментировала радостное событие Горностай.

"Беременность во время финального этапа работы над "Стрічкою часу" изменила мое восприятие детей, о которых и рассказывает фильм. Я уверена, что впоследствии будет много возможностей обсудить мой фильм, когда наступит подходящее время", - добавила Екатерина. Екатерина Горностай стала мамой (фото предоставлено режиссером)

Ее любимый Никон Романченко поделился, что они, работая над лентой, хотели сделать акцент на продолжении жизни несмотря на тяжелые времена.

Что известно о фильме "Стрічка часу"

"Стрічка часу" - документальное кино об учителях и учениках, которые во время военных действий продолжают учить и учиться, в частности на деоккупированных и прифронтовых территориях.

Это первый с 1997 года фильм украинского режиссера, попавший в основную конкурсную программу 75-го Берлинского международного кинофестиваля. Последний раз это был фильм Киры Муратовой "Три истории".

Документальный полнометражный фильм Екатерины Горностай будет бороться за главный приз - "Золотого медведя". Кроме того, "Стрічка часу" претендует на Documentary Award Берлинского кинофестиваля.

Фильм снимали в освобожденных и прилегающих к линии фронта локациях в Украине в течение 2023-2024 годов. Идею фильма об образовании во время войны предложил общественный союз ОСВИТОРИЯ, который выступил исполнительным продюсером.

Производителем стали 2BRAVE PRODUCTIONS. Сопродюсерами - Франсуа Ле Голл и Марион Гут из кинокомпании a_BAHN (Люксембург), Ринске Раап из RINKEL DOCS (Амстердам, Нидерланды) и Виктор Эде из CINEPHAGE PRODUCTIONS (Марсель, Франция)

Берлинский международный кинофестиваль продлится до 23 февраля, а имена победителей будут объявлены за день до завершения фестиваля.