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Омлет как во французском ресторане: держите простой "секрет" блюда

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Воскресенье 28 мая 2023 15:03
Омлет как во французском ресторане: держите простой "секрет" блюда Как приготовить идеальный омлет (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы приготовить идеальный омлет, словно из французского ресторана, стоит знать об одном секрете этого простого, но сытного и вкусного блюда из яиц.

Как его приготовить - узнайте ниже из материала Styler.

Что такое идеальный омлет

Омлет - блюдо изысканной французской кухни. Его готовят из яиц, которые взбивают и обжаривают на сковороде в форме блина.

Мы привыкли класть в омлет все, что завалялось в холодильнике, изрядно разбавляя яйца молоком, сливками или даже водой.

В классическом французском омлете ничего кроме яиц, соли, специй нет. Только начинка (но это уже отдельные составляющие). Чаще всего это сыр, который прекрасно сочетается с яйцами, но не перебивает вкус последних.

Правильный омлет будет небольшого размера, мягкий и воздушный, сложенный как книжечка.

Домашние хитрости для вкусного омлета

Омлет лучше всего выходит, когда яйца очень хорошо взбитые. Желтки и белки должны превратиться в однородную смесь бледно-желтого цвета.

Не стоит добавлять сливки, соду, воду или что-то еще, потому что блюдо станет водянистым. Достаточно только яиц.

Идеальный омлет на одну порцию состоит из 2-3 яиц и начинки.

Но самое необходимое условие хорошего омлета - это сковорода. Она должна быть с антипригарным покрытием и желательно с толстым дном.

Жарить его лучше всего на сливочном масле. Для омлета из 3 яиц требуется 1 столовая ложка масла и сковорода диаметром 20 сантиметров.

Для жарки лучше подойдет средняя температура, чтобы блюдо точно не пригорело.

Начинка - по желанию, но ее должно быть не больше двух столовых ложек на один омлет, иначе он не развалится.

Об этом следует знать

По технологии приготовления омлеты делят на:

  • натуральные (только яйца, специи или яйца с молоком, если оно добавляется),
  • смешанные с гарниром,
  • фаршированные гарниром.

Омлеты, приготовленные с добавлением овощей, свежей зелени, молочных либо мясных продуктов называют смешанными.

Омлеты, в которые в конце жарки кладут подготовленные в качестве начинки продукты, называются фаршированными.

В большинстве национальных кухонь есть свои разновидности омлета: испанская тортилья, итальянская фриттата, японские ому-райсу и ому-соба, с рисом и морепродуктами.

Во многих регионах Украины распространена пряженя - яичница колоченая с мукой и молоком. Готовится преимущественно на сале. Пряженя слободская готовится с добавлением колбасы, гуцульская - сметаны и кукурузной муки.

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