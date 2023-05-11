Этот продукт не стоит добавлять в борщ: самая популярная ошибка
Украинский борщ - одно из самых популярных блюд, ведь им можно накормить всю семью. Сытный, вкусный, наваристый и густой, чтобы ложка стояла - он заменяет и первое и второе. Но не все знают, как улучшить вкус и от какого классического продукта из "борщового набора" можно отказаться.
О чем идет речь - в материале Styler далее.
Что входит в классический "набор"
Обычно в борщ добавляют следующие составляющие: это капуста, картофель, свекла, морковь, лук. По желанию - фасоль, томат, чеснок, зелень.
Но опытные повара полагают, что совсем не обязательно использовать эти ингредиенты вместе. Более того - без одного из основных продуктов борщ получится вкуснее!
Так, считается, что без картофеля борщ не получится таким сытным и густым. Но это только предубеждение.
Почему картофель лишний
Специалисты по кулинарии говорят, что из-за картофеля борщ теряет свой аппетитный внешний вид и становится не столь вкусным.
С картофелем он может и будет гуще и сытнее, но овощ сделает его мутным и не таким красивым. Кроме того, вспомним, что наши предки когда-то жили без картофеля, а борщи как-то варили.
Как правильно приготовить борщ
В целом, приготовление борща с картофелем или без него не во многом отличается от классической рецептуры.
Первым варят мясо на бульон, затем добавляют капусту и готовят зажарку из моркови, лука, свеклы и томатов (или томатной пасты).
Помимо соли из специй выбирают черный перец и лавровый лист. А вот чеснок к борщу добавляют при подаче к столу, чтобы он сохранил свой аромат.
Если хотите побаловать свою семью - напеките к борщу пампушек с чесноком, и подайте блюдо со сметаной и зеленью. Ваш борщ точно войдет в историю ваших кулинарных достижений!
Раньше мы писали, как правильно готовить зажарку - что жарить первым, лук или морковь.
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