Украинская дизайнер сообщила, что ее любимого похитила полиция: подробности скандала

Что известно о похищении мужчины

Согласно обнародованной в публикации информации, любимого мужчину дизайнера Сергея "задержала полиция и повезла в Рахов для установления личности".

В опубликованном видео девушка подчеркнула: "7 мая 2024 года моего любимого похитила полиция".

Публикация девушки (скриншот: instagram.com/baba_jiva)

"Он вышел в магазин, после чего позвонил мне и сказал, что его забрала полиция и везет в Рахов. После пяти часов молчания я позвонила и не смогла с ним связаться, потому что телефон был выключен", - рассказала Дженнифер-Ирэн.

По ее словам, еще после трех часов мужчина ей позвонил "и сказал, что его засунули в красный бус неизвестные люди и куда-то везут".

"Потом я слышала, как его бьют, и связь оборвалась. Что происходит? Почему полиция похищает людей? И вообще, что с этим делать?" - подытожила Товт.

9 мая девушка опубликовала еще один пост, в котором обратилась ко всем украинцам.

"Народ Украины. В нашем государстве творится страшный беспредел. Наш главный враг находится внутри страны и только мы можем его остановить. По всей Украине поднялась волна незаконных задержаний и похищений мужчин. Не молчите! Пишите заявления в полицию. Делайте огласку в соцсетях. Заявляйте об этом на весь мир", - подчеркнула дизайнер.

Вторая публикация девушки (скриншот: instagram.com/baba_jiva)

В подписи к опубликованному видеообращению, Ирэн добавила: "Нам нужно об этом кричать из каждого угла и писать, писать и еще раз писать заявления о похищении, избиении и насилии над нашими мужчинами".

"Полиция в сговоре с ТЦКашниками... Похищают мужчин и получают за это деньги. Те, кто обучен военному делу, вылавливают обычных людей и силой заставляют их подписывать документы. Моего любимого тоже похитили и я не буду об этом молчать!!!" - написала она.

Реакция подписчиков в соцсети

Следует отметить, что это уже далеко не первая история, когда украинских мужчин "закрывают неизвестные" (особенно на западе Украины).

Из разных историй в социальных сетях "вырисовывается" некая схема:

работники ТЦК (или же полиция) задерживают военнообязанных мужчин где угодно (при проверке документов на блокпостах или даже просто на улицах)

силой везут в ТЦК (чтобы те подписали документы о прохождении военной службы)

насильно удерживают их в течение определенного времени (некоторые даже жалуются на побои)

и затем либо отправляют на прохождение ВЛК, либо же вывозят "на границу" с соседней страной, чтобы их задержали пограничники за якобы "попытку незаконно пересечь границу и бежать из Украины"

Подписчики Baba Jiva также выразили свое возмущение насчет ситуации, которая сложилась сейчас в Украине (некоторые из них даже поделились собственным "горьким опытом"):