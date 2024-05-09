Українська дизайнерка повідомила, що її коханого викрала поліція: подробиці скандалу

Українська дизайнерка конопляного одягу, вчителька з йоги та авторка практики "Діалог з тілом" Дженніфер-Ірен Товт, знана під псевдо "Баба Жива" (Baba Jiva), розповіла скандальну історію - її коханого викрала поліція.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дівчини в Instagram розповідає, що відомо про цю історію.
Згідно з оприлюдненою в дописі інформацією, коханого дизайнерки Сергія "затримала поліція та повезла в Рахів для встановлення особи".
В опублікованому відео дівчина наголосила: "7 травня 2024 року мого коханого викрала поліція".
Допис дівчини (скріншот: instagram.com/baba_jiva)
"Він вийшов до магазину, після чого зателефонував мені та сказав, що його забрала поліція і везе в Рахів. Після п'яти годин мовчання я зателефонувала і не змогла з ним зв'язатися, тому що телефон був вимкнений", - розповіла Дженніфер-Ірен.
За її словами, ще після трьох годин чоловік їй зателефонував "і сказав, що його засунули в червоний бус невідомі люди та кудись везуть".
"Потім я чула, як його б'ють, і зв'язок обірвався. Що відбувається? Чому поліція викрадає людей? І, взагалі, що з цим робити?" - підсумувала Товт.
9 травня дівчина опублікувала ще один допис, в якому звернулась до всіх українців.
"Народе України. В нашій державі коїться страшне беззаконня. Наш головний ворог знаходиться всередині країни і тільки ми можемо його зупинити. По всій Україні піднялася хвиля незаконних затримань та викрадень чоловіків. Не мовчіть! Пишіть заяви у поліцію. Робіть розголос у соцмережах. Заявляйте про це на весь світ", - наголосила дизайнерка.
Другий допис дівчини (скріншот: instagram.com/baba_jiva)
У підписі до опублікованого відеозвернення, Ірен додала: "Нам треба про це кричати з кожного кутка й писати, писати та ще раз писати заяви про викрадення, побиття та насилля над нашими чоловіками".
"Поліція в змові з ТЦКашниками... Викрадають чоловіків і отримують за це гроші. Ті хто навчені військової справи виловлюють звичайних людей і силою заставляють їх підписувати документи. Мого коханого теж викрали і я не буду про це мовчати!!!" - написала вона.
Варто зауважити, що це вже далеко не перша історія, коли українських чоловіків "закривають невідомі" (особливо на заході України).
З різних історій у соціальних мережах "вимальовується" така собі схема:
Підписники Baba Jiva також висловили своє обурення щодо ситуації, яка склалась нині в Україні (дехто з них навіть поділився власним "гірким досвідом"):
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Львівщині п'яні працівники ТЦК "закрили" волонтера і ледь не побили жінку.
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