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Девочка-богатырка: в Черновицкой области женщина родила 10 ребенка

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Черновицкая область, Среда 12 апреля 2023 20:20
Девочка-богатырка: в Черновицкой области женщина родила 10 ребенка Украинка родила 10 ребенка (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Черновицкой области в родильном отделении Сторожинецкой многопрофильной больницы интенсивного лечения женщина родила 10 ребенка. Девочка родилась весом 5470 кг.

Об этом сообщили на странице больницы в Facebook.

Что известно

Благодаря профессионализму медицинских работников родильного отделения роды прошли без осложнений. Роженица и ребенок чувствуют себя хорошо.

После выписки дома счастливую маму Марию с младенцем ждут еще девять детей, семерых, теперь уже восьмерых, из них она также рожала в Сторожинецкой больнице.

Сообщается, что многодетные семьи в этих краях не редкость.

Многодетная мама рассказала, что это их долгожданный ребенок и они его очень хотели.

Девочка-богатырка: в Черновицкой области женщина родила 10 ребенка

Многодетная мама Мария (скриншот)

Девочки - к миру

Издавна была примета, что девочки рождаются к миру и возрождению.

Во время войны такая примета приобрела особое значение. Медики говорят, что детей ждет только светлое будущее в свободной, независимой и счастливой Украине.

Ранее мы сообщали, что украинка в Ровно родила 16-го ребенка.

Также мы писали, что в Закарпатье 20-летняя женщина родила сразу четырех малышей.

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