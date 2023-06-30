Украинская модель Алла Костромичева во второй раз стала мамой: первое трогательное фото
Известная украинская модель Алла Костромичева во второй раз стала мамой. 37-летняя звезда сообщила, что родила дочь.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Как назвали дочь
Ведущая популярного проекта "Топ модель по-украински" рассказала, какое имя она и ее муж - американский бизнесмен Джейсон Капоне выбрали для дочери.
"Аврора", - лаконично подписала она снимок маленькой ножки дочери.
Алла Костромичева во второй раз стала мамой (instagram.com/alla)
Модель уже успели поздравить ее поклонники и представители отечественного шоу-бизнеса. В комментариях пользователи оставили теплые пожелания родителям:
- Поздравляем, какое счастье!
- Приветствуем Аврору в этом прекрасном мире. Маленькая украиночка с американскими корнями будет обязательно счастлива
- Пусть девочка растет здоровой, счастливой и красивой, как ее мама
- Будьте самыми счастливыми в мире
Добавим, что пара также воспитывает 7-летнего сына Сальватора.
Алла Костромичева с мужем и сыном (instagram.com/alla)
Известно, что Костромичева вышла замуж за миллионера Джейсона Капоне в 2015 году. Тогда пара не устраивала пышную свадьбу, а скромно расписалась в США.
Алла Костромичева с мужем и сыном (instagram.com/alla)
Что известно о модели
Алла Костромичева - самая известная украинская модель, которая смогла влюбить в себя целый мир.
Родилась она в Севастополе. Училась в Севастопольском национальном техническом университете. Уже на втором курсе работала по контракту в одном из лучших миланских агентств.
В детстве будущая звезда очень комплексовала по поводу своей внешности. Длинные ноги, высокий рост не давали ей спокойно жить. Более того, Алла никогда не носила юбки, а скрывала свои ноги под широкими брюками.
Она никогда не думала о профессиональной карьере модели. С юных лет считала это занятие несерьезным и непрестижным.
Однако ее жизнь кардинально изменилась.
Алла Костромичева (instagram.com/alla)
Ранее мы сообщали, что украинская модель Виктория Маремуха впервые стала мамой.
Также мы писали, что Алла Костромичева рассказала о своей тайной свадьбе.