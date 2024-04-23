Украинская блогерша Манекен объявила о помолвке: как выглядит ее избранник (видео)

Блогерша Ксюша Манекен сообщила поклонникам радостную новость: она выходит замуж. Девушка поделилась кадрами помолвки и впервые показала возлюбленного.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюенсерши.

Ксюша Манекен выходит замуж

Так, звезда интернета опубликовала щемящий ролик, на котором она с обручальным кольцом на безымянном пальце целует избранника, держа его за руку.

Известно, что жениха Ксении зовут Андрей и он занимается продажей домов.

"Теперь я знаю, что такое любовь", - подписала видео блогерша.

В stories знаменитость призналась, что мужчина делает ее самой счастливой женщиной в мире.

Жених Ксении Манекен (фото: instagram.com/maneken007)

Краткая биография блогерши

Ксюша Манекен - 31-летняя блогерша и фотограф из Кременчуга.

В возрасте с 19 до 22 лет она работала эскортницей и открыто об этом говорила в интервью и соцсетях.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/maneken007)

Позже Ксения основала брачное агентство. В марте 2023 года оскандалилась из-за публикации фотографии награды от ГУР за содействие военной разведке.

В ответ на это блогерша призналась, что получила эту награду в октябре 2022 года, но решила не сообщать об этом раньше.