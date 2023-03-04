Украинская блогерша Манекен получила награду от ГУР: в сети разгорелся скандал

В пятницу, 3 марта, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на Банковой встретился с украинскими блогерами. Там скандально известная блогерша Ксюша Манекен (настоящее имя - Оксана Волощук) получила награду от Главного управления разведки Украины.

Что случилось

На встречу в ОП пригласили блогеров Сашу Бо, Евгения Таллера, Ксюшу Манекен, Настю Елисееву, Таню Парфильеву, Никиту Добрынина и других.

Главной темой беседы стала информационная война и мотивация населения во время полномасштабного вторжения.

Военный рассказал, что во время встречи блогерша Ксюша Манекен получила медаль "За содействие военной разведке 2-й степени".

"Приветствую всех других, кто получил такую награду, с пополнением в вашей славной когорте!" - написал Иван Костенко.

Однако в сети возник настоящий скандал. Пользователи считают, что блогерша не заслуживает такой награды от государства. Все потому, что она неоднократно попадала в скандал из-за своих высказываний и позиции.

Что рассказала блогерша

О встрече на Банковой Манекен рассказала в Instagram. По ее мнению, очень важно, что власти пригласили блогеров обсудить такие вопросы.

"Я сегодня получила дозу мотивации, которую я хочу передать вам. Прежде всего - от общения с умными людьми на философские и насущные для всех нас темы. А во-вторых, от приятного чувства внутри. Когда в тебе видят личность, с тобой знакомятся, говорят, что-то обсуждают (на любом языке!)", - написала Ксюша.

Ксюша Манекен получила награду от ГУР (скриншот)

Также в соцсети блогерша рассказала, что еще в октябре прошлого года получила медаль от ГУР "За содействие военной разведке Украины". Наградой она похвасталась на фото, но не стала рассказывать, за какие заслуги.

"Вот такая история. Как так произошло, при каких обстоятельствах и за что - я обязательно расскажу, когда война закончится. И пусть этот орден станет символом того, что если ты "публичный" человек, это далеко не значит то, что ты показываешь все, что происходит в твоей жизни", - написала она.

Ксюша Манекен получила награду от ГУР (скриншот)

В какие скандалы попадала Манекен

Блогерша неоднократно попадала в скандал из-за своих высказываний и позиции. Сейчас девушку критикуют за то, что она отказалась переходить на украинский язык и заявила, что вообще не планирует этого делать.

Также ранее она признавалась, что с 19 до 22 лет занималась эскортом и открывала брачное агентство.

Кроме того, ранее блогерша попадала в скандал из-за позиции относительно оккупации Крыма. В 2020 Волощук заявила, что планирует жизнь на полуострове и считает, что во времена оккупации РФ "Крым очень преобразился". Также она убеждала, что "неважно чей полуостров, главное - чтобы там было мирно".

Ксюша Манекен (скриншот)

Как блогерша отреагировала на скандал

После волны негатива в сети Манекен отреагировала на критику и призвала людей "не искать предательство среди своих".

"Знаете, что меня огорчило после публикации моей "награды" - то, что наши люди настолько не доверяют нашему государству, что считают, что такие вещи просто дают. Ничего. Это по вашему так работает? Как и расстроило то, что многие даже не смогли прочесть за что, когда и кем она выдана. Это не Герой Украины, не военная медаль за службу. Но людям нравится разгонять грязь и очернять не сколько меня, а по факту - Правительство", - написала блогерша.

К тому же, относительно своих предварительных заявлений об аннексии Крыма, Манекен заверила, что тогда просто не понимала, что происходит. Также она не знала, какие будут последствия.

"В то время я, как и многие, в целом не понимала, что на самом деле происходит, и считала, что главное, чтобы все были живы здоровы. С тех пор многое изменилось. Но кому это интересно", - написала Манекен.

Ксюша Манекен рассказала о своей позиции (скриншот)

Реакция сети

В комментариях под сообщением Ивана Костенко пользователей интересует, за что скандальная блогерша получила награду: