Как ведут себя мужчины, эмоционально не повзрослевшие: с ними иметь дело очень тяжело

Эмоциональная зрелость и взросление по возрасту не всегда происходит одновременно. Иногда бывает так, что человек по паспорту уже совершенно взрослый, а вот о развитии эмпатии, понимания и самосознания - говорить сложно. Эмоционально не выросшие мужчины часто проявляют четкое поведение и часто они сами этого не осознают. Однако иметь дело с такими партнерами крайне трудно, а иногда почти невозможно.

Каким поведением выдают себя эмоционально еще не повзрослевшие мужчины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hack Spirit.

Уклонение от ответственности

Показательным признаком эмоциональной незрелости является постоянное уклонение от исполнения обязанностей. Все мы имеем обязанности в жизни - работа, семья, даже личное развитие. Но эмоционально незрелым мужчинам трудно справиться с такими задачами.

Речь идет не только о том, чтобы избегать домашних дел или забывать оплачивать счета вовремя. Это скорее, что они уклоняются от всего, что кажется сложным или требует преданности, будь то в личных отношениях или в профессиональной деятельности.

Борьба с эмпатией

Другой общей чертой незрелых мужчин является их борьба с сопереживанием другим. Они отвергают, когда кто-то расстроен или даже высмеивается. Отсутствие эмпатии не всегда умышленно или злонамеренно. Часто это защитный механизм, способ оградить себя от эмоциональной уязвимости. К сожалению, это ведет к напряженным отношениям и недоразумениям.

Трудности с выражением эмоций

Эмоционально незрелым мужчинам часто трудно выражать свои чувства. Они могут сдерживать свои эмоции, предпочитая держать все при себе, а не делиться с другими. Такое поведение укоренено в общественных нормах, давно связывавших эмоциональное выражение со слабостью, особенно у мужчин.

Исследователи обнаружили, что мальчиков часто приучают к общению, чтобы подавить свои чувства, что приводит к трудностям в выражении эмоций во взрослом возрасте.

Но эта неспособность выражать эмоции не делает их менее эмоциональными. Сдерживание может привести к вспышкам гнева или разочарованию, когда эти эмоции достигают точки взрыва.

Эмоционально зрелые мужчины понимают важность эмоционального выражения и общения. Они могут выражать свои чувства честно и открыто, не боясь осуждения или уязвимости.

Перекладывание вины

Эмоционально незрелые мужчины часто прибегают к перекладыванию вины, когда что-то идет не так. Вместо того чтобы принять ответственность за свои действия и ошибки, они склонны указывать пальцем на других. Такое поведение возникает из-за неспособности справиться с неудачами или критикой. Обвиняя других, они защищают свое эго и избегают столкновения со своими недостатками. Это значительно тормозит их эмоциональный рост.

А вот эмоционально зрелые мужчины понимают, что все ошибаются. Они берут на себя ответственность за свои поступки и используют свои неудачи, как возможности для обучения.

Чрезмерная зависимость от других в принятии решений

Мужчины, имеющие проблемы с эмоциональным ростом, часто полагаются на других, принимая решения. Они могут выглядеть нерешительными или постоянно искать одобрение и подтверждение окружающих.

Эта зависимость выходит за рамки поиска совета. Это отражает отсутствие доверия к своим суждениям и нежелание принимать решения самостоятельно.

Неспособность поддерживать длительные отношения

Это грустно, но мужчинам с эмоциональной незрелостью часто трудно поддерживать продолжительные отношения. Успешные отношения требуют эмоционального вложения, эмпатии и преданности - качеств, которых часто не хватает незрелым мужчинам.

Они могут прыгать из одних отношений в другие, не в состоянии вырастить стабильную и преданную связь. Кроме того, они могут избегать формирования глубоких эмоциональных связей, сохраняя свои отношения поверхностно.

Избегание конфронтации

Избегание конфликтов является общей чертой среди мужчин, которым не хватает эмоциональной глубины. Они могут уклоняться от жестких разговоров, игнорировать проблемы или даже лгать, чтобы сохранить мир.

Но на самом деле противостояние является частью жизни. Избегание этого лишь приводит к нерешенным проблемам и назревающим образам под поверхностью.

Преодоление этого страха конфронтации является значительным шагом к эмоциональной зрелости. Это содействие открытому общению и прямому решению проблем.

Постоянный поиск удовольствия и восторга

Хотя это может показаться привлекательным, постоянная погоня за волнением может свидетельствовать об эмоциональной незрелости. Вот в чем дело: жизнь - это не только острые ощущения и приключения. Это включает в себя повседневные задачи и обязанности.

Мужчины, которым не хватает эмоциональной стойкости, часто сталкиваются с этой реальностью. Они стремятся к постоянному стимулированию, избегая менее увлекательных аспектов жизни.

Борьба с самодисциплиной

Для мужчин с недостаточно развитой эмоциональной стойкостью овладение самодисциплиной может быть достаточно тяжелым сражением. Задачи, требующие постоянных усилий и решимости, таких как соблюдение диеты, выполнение физических упражнений или соблюдение сроков, часто составляют значительные трудности.

Их борьба обычно возникает через дискомфорт с самим дискомфортом. Предпочитая немедленное удовлетворению над долгосрочными доходами, они непреднамеренно препятствуют своему личному и профессиональному развитию.

Отсутствие самосознания

Пожалуй, наиболее ярким признаком эмоциональной незрелости является отсутствие самосознания. Мужчинам, еще не полностью эмоционально созревшим, часто трудно распознать собственные модели поведения, эмоции и реакции.

Самосознание является краеугольным камнем эмоциональной зрелости. Это способность понимать и принимать свои сильные и слабые стороны, мысли, убеждения, мотивации и эмоции.

Без самосознания сложно признать потребность в изменениях или росте.

Однако эмоционально зрелые мужчины обладают высоким уровнем самосознания. Они могут рассуждать о своих действиях и эмоциях, понимать их влияние и прилагать сознательные усилия для личного роста и развития.