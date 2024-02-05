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Украинка отказалась от титула Мисс Япония 2024: что случилось

Каролина Шиино (фото: instagram.com/karolina0824)
Автор: Иванна Пашкевич

26-летняя украинка Каролина Шиино, недавно занявшая первое место на конкурсе Мисс Япония 2024, отказалась от своего титула.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Kyodo News.

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После победы на конкурсе красоты уроженку Тернополя начали начали активно обсуждать за ее совсем не азиатскую внешность и даже хейтить за то, что она получила титул, хотя не родилась в Японии.

Однако сама Каролина настаивала на том, что чувствует себя японкой, ведь она выросла и была воспитана в этой стране.

Каролина Шиино (фото: instagram.com/karolina0824)

Впрочем отказалась от короны она вовсе не из-за этого. Решение Шиино приняла после того, как журнал "Shukan Bunshun" обнародовал материал, в котором говорится о романе украинки с женатым врачом-инфлюенсером. 

Сначала модель заверила, что разорвала отношения с мужчиной, когда узнала о его семейном статусе.

Модельное агентство же, на которое работает девушка, утверждает обратное: манекенщица продолжила видеться с бойфрендом, даже после того, как узнала, что тот имеет жену.

Каролина Шиино (фото: instagram.com/karolina0824)

Организаторы конкурса заявили, что украинка добровольно отказалась от победы, ведь "глубоко задумалась о собственной ответственности в недавнем скандале".

Также они отметили, что титул Мисс Япония будет оставаться вакантным, и только через год выберут его следующую обладательницу.

Напомним, Каролина Шиино родилась в Тернополе. В возрасте пяти лет мама забрала ее в Японию, во второй раз выйдя замуж за гражданина этой страны.

Недавно мы рассказывали, что муж самой красивой украинки изменил ей с ее подругой.

Jerry Heil и alyona alyona впервые прокомментировали свою победу в Нацотборе.

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