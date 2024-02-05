"Дай Бог нам тех сил и денег": Jerry Heil и alyona alyona впервые прокомментировали свою победу в Нацотборе

Участник Национального отбора на “Евровидение-2024” MELOVIN, который по результатам судейского и зрительского голосования получил 18 баллов и занял третье место, намекнул, что Нацотбор якобы был "куплен". alyona alyona впервые прокомментировала обвинения певца.

"Знаете, я постоянно говорю одно и тоже: "Дай нам Бог тех сил и тех денег, о которых все думают, что они у нас есть". Я не представляю, сколько нужно зарабатывать, чтобы оплатить такое количество людей. Если люди думают, что они у нас есть, и мы бы их тратили не на собрание, а на такие вещи, и не писали бы качественную и классную песню, которая попадет в сердце, пусть они у нас будут", - отметила певица.

Также Jerry Heil рассказала, что номер к выступлению на главной сцене "Евровидение" в мае еще получит изменения и они из alyona alyona прислушаются к советам членов жюри Нацотбора-2024.



Над созданием финального концерта Нацотбора на Евровидение 2024 года работала продакшн команда Big Brave Events (1+1 Продакшн). Продюсер Нацотбора-2024 Владимир Завадюк прокомментировал громкие обсуждения результатов финала Нацотбора и высказал личную точку зрения.



"Круто поддерживать друг друга, а не хейтить постоянно. Я против культуры хейта и отмен, если это не имеет под собой конкретных доказательств и кейсов. Голосование происходит в Дии. И учитывая этот сервис, у которого крутая репутация, я считаю, что здесь невозможны никакие фальсификации", - сказал Владимир Завадюк.