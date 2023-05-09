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В Украине выросли цены на соль: сколько придется заплатить

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Вторник 09 мая 2023 10:10
В Украине выросли цены на соль: сколько придется заплатить В Украине изменилась цена на соль (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине цена на соль в мае выросла после двухмесячного спада. В целом, стоимость выросла на 1,15 грн/кг.

Об этом говорится на сайте "Минфин".

Сколько стоит

Сейчас килограмм пищевой морской соли стоит в среднем 33,05 гривны, в то время как в апреле цена была 31,90 гривны. В частности, стоимость морской соли в начале мая такова:

  • Varus - 28,50 грн/кг;
  • Megamarket - 37,60 грн/кг

Цены впервые так заметно выросли после снижения, которое длилось два месяца. В марте соль стоила - 32,28 грн/кг, а в феврале - 32,87 грн/кг.

В Украине выросли цены на соль: сколько придется заплатить

Цены на соль выросли (скриншот)

Какие цены на другие специи

По состоянию на 9 мая, цены на перец и соусы в популярных украинских супермаркетах таковы:

  • перец черный горошек - 7,20 грн/10г;
  • приправа Эко к шашлыку - 8,16 грн/10г;
  • томатная паста - 80,42 грн/350г;
  • заправка Торчин томатная для борща - 34,86 грн/240г;
  • майонез Щедро 67% - 44,58 грн/300г.

Ранее врач рассказывала, кому нельзя употреблять йодированную соль.

Также мы писали, в каких продуктах больше всего соли.

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