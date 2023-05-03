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Врач раскрыл всю правду про йодированную соль: кому ее употреблять нельзя

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Среда 03 мая 2023 08:42
Врач раскрыл всю правду про йодированную соль: кому ее употреблять нельзя Фото: Йодированная соль очень полезна (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Йодированная соль – специальный продукт для йододефицитных регионов, где в воде имеется низкое содержание ионов йода. В такую ​​соль добавляют специальное вещество – йодат калия, предупреждающий дефицит йода в организме.

О том, полезна ли такая соль или нет, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюряк.

Что нужно знать о йодированной соли

Йододефицит приводит к заболеваниям щитовидной железы, в частности к патологии под названием эндемический зоб.

Наиболее йоддефицитными территориями в Украине являются запад Украины и Черниговская область. Поэтому жителям вышеупомянутых регионов следует потреблять именно йодированную соль.

Йодированная соль и закрутки

Раньше соль йодировали с помощью йодида калия. Он мог испортить вкус овощей в домашней консервации.

Поэтому раньше общепринято было добавлять в закрутку именно не йодированную соль. Однако сейчас йодированную соль обогащают веществом йодат калия, которое не вызывает порчи консервации. Так что можете смело солить огурцы йодированной солью.

Кому нельзя употреблять йодированную соль?

От ее потребления следует воздержаться лицам с:

  • токсическим зобом (тиреотоксикоз);
  • раком щитовидки;
  • активным туберкулезом.

Помните, что суточная норма соли – до 5 грамм (1 чайная ложка). Употребляйте этот продукт умеренно.

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