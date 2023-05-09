В Україні зросли ціни на сіль: скільки доведеться заплатити
В Україні змінилась ціна на сіль (колаж РБК-Україна)
В Україні ціна на сіль у травні виросла після двомісячного спаду. Загалом вартість зросла на 1,15 грн/кг.
Про це йдеться на сайті "Мінфін".
Скільки коштує
Зараз кілограм харчової морської солі коштує в середньому 33,05 гривні, тоді як у квітні ціна була 31,90 гривні. Зокрема, вартість морської солі на початку травня така:
- Varus - 28,50 грн/кг;
- Megamarket - 37,60 грн/кг
Ціни вперше так помітно зросли після зниження, яке тривало два місяці. У березні сіль коштувала - 32,28 грн/кг, а у лютому - 32,87 грн/кг.
Ціни на сіль зросли (скриншот)
Які ціни на інші спеції
Станом на 9 травня, ціни на перець та соуси у популярних українських супермаркетах такі:
- перець чорний горошок - 7,20 грн/10г;
- приправа Еко до шашлику - 8,16 грн/10г;
- томатна паста - 80,42 грн/350г;
- заправка Торчин томатна для борщу - 34,86 грн/240г;
- майонез Щедро 67% - 44,58 грн/300г.
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