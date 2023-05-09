ua ru
Вт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні зросли ціни на сіль: скільки доведеться заплатити

Новость на русском →
Вівторок 09 травня 2023 10:10
В Україні зросли ціни на сіль: скільки доведеться заплатити В Україні змінилась ціна на сіль (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні ціна на сіль у травні виросла після двомісячного спаду. Загалом вартість зросла на 1,15 грн/кг.

Про це йдеться на сайті "Мінфін".

Скільки коштує

Зараз кілограм харчової морської солі коштує в середньому 33,05 гривні, тоді як у квітні ціна була 31,90 гривні. Зокрема, вартість морської солі на початку травня така:

  • Varus - 28,50 грн/кг;
  • Megamarket - 37,60 грн/кг

Ціни вперше так помітно зросли після зниження, яке тривало два місяці. У березні сіль коштувала - 32,28 грн/кг, а у лютому - 32,87 грн/кг.

В Україні зросли ціни на сіль: скільки доведеться заплатити

Ціни на сіль зросли (скриншот)

Які ціни на інші спеції

Станом на 9 травня, ціни на перець та соуси у популярних українських супермаркетах такі:

  • перець чорний горошок - 7,20 грн/10г;
  • приправа Еко до шашлику - 8,16 грн/10г;
  • томатна паста - 80,42 грн/350г;
  • заправка Торчин томатна для борщу - 34,86 грн/240г;
  • майонез Щедро 67% - 44,58 грн/300г.

Раніше лікар розповідала, кому не можна вживати йодовану сіль.

Також ми писали, у яких продуктах найбільше солі.

Читайте РБК-Україна в Google News
сіль Ціни на продукти