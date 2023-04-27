В каких продуктах больше всего соли: мы едим и покупаем их ежедневно

Соль является неотъемлемым дополнением к любому блюду. Она помогает подчеркнуть вкус пищи, улучшает структуру и служит консервантом. А состоит соль из хлорида и натрия. Оба эти элемента важны для организма, но вот чрезмерное употребление натрия может вызвать серьезные проблемы с самочувствием.

В каких продуктах содержится больше всего соли и как можно уменьшить ее потребление, рассказала диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram.

Сколько соли нужно человеку ежедневно

Нашему организму необходимо 500 мг или ¼ чайной ложки соли в сутки. Это помогает сокращению мышц, поддерживает здоровые нервные импульсы и баланс жидкости.

Однако многие люди ежедневно превышают эту норму. И чаще всего не из-за того, что много сыплют соли при приготовлении пищи или прямо в тарелку. Дело в том, что соль содержится почти во всех готовых продуктах, полуфабрикатах, в выпечке и хлебе, и даже в сладостях.

А переизбыток натрия в таких количествах может вызывать серьезные последствия для организма - от развития гипертонии и риска инсульта до проблем с сердцем, сосудами, почками.

Где содержится много соли

Картофельные чипсы и снеки

Полуфабрикаты

Вяленое и копченое мясо

Сосиски, колбасы

Хлеб

Покупные соусы

Масло, маргарин

Сыр

Консервация - от солений до горошка и кукурузы

Овощные соки

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Как снизить количество соли в рационе

Диетолог дала несколько рекомендаций, который помогут существенно снизить количество соли в рационе. Полностью отказываться от нее не нужно, а вот сократить ежедневное употребление - желательно.

1. Ограничьте употребление обработанных продуктов, таких как картофельные чипсы, полуфабрикаты, вяленое и копченое мясо, сосиски, колбасы.

2. Покупайте свежие, замороженные (без соуса или приправ) или консервированные овощи с низким содержаниям натрия или без соли.

3. Постарайтесь уменьшить количество добавляемой соли во время приготовления блюд, замените ее на перец, разнообразные травы и специи.

4. Уберите со стола солонку, не досаливайте уже приготовленные блюда.

5. Выбирайте продукты со сниженным количеством соли.

6. В ресторане просите, чтобы соусы и заправки для салатов подавали отдельно, а потом замените их на масло или используйте меньше.