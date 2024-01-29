ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пенсионеров просят не оставлять деньги на карте: в чем причина

Понедельник 29 января 2024 12:38
UA EN RU
Пенсионеров просят не оставлять деньги на карте: в чем причина Почему нужно снимать деньги с пенсионной карты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пенсионеров в Украине просят не оставлять деньги на банковских карточках, а по возможности – сразу их снимать.

Почему так, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Замглавы Минсоцполитики Дарью Марчак в эфире Телемарафона.

Почему лучше не хранить деньги на пенсионной карте

Пенсионная карта не подходит для хранения сбережений. Если есть желание накопить деньги лучше выбрать отдельный депозитный счет.

Неактивный счет

Дело в том, что если денежные средства остаются на карте, с нее не снимаются, не тратятся и не переводятся, ПФУ прекращает начисление выплат. Пенсию можно потерять за полгода бездействия со счетом. Выплату перестанут начислять, а сам счет просто заблокируют.

Правило распространяется не только на держателей карт, но и на пенсионеров, получающих свои пенсии непосредственно через Укрпочту. Если в течение шести месяцев они не приходят за своими деньгами, то начисления прекращаются.

Считается, что пенсионеры, которые полгода не обращаются за средствами на проживание, могли умереть. Отсутствие активности на карте приводит к выводу, что гражданину уже не нужны деньги, поэтому их выплата прекращается.

Следует отметить, что этот механизм, согласно действующему законодательству, работает давно. По словам Марчак, это не значит, что у человека нет прав на пенсию. Это означает, что пенсия аккумулируется на счетах Пенсионного фонда, но пока не перечисляется на карту человека.

"Когда человек восстанавливает возможность получать свои деньги, эти деньги его ждут. Ждут не более 3 лет, но по состоянию на данный момент этот срок для тех людей, которые получали пенсии на временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территориях, пока не является актуальным", - добавила первый заместитель министра.

Мошеннические действия со счетами

Вторая причина - мошеннические действия со счетами. Очень много случаев, когда аферисты воруют средства с карт пенсионеров, а потом жалуются на это в ПФУ и банки. Затем выяснятся, что деньги списаны за покупки в магазинах или других заведениях - без согласия собственников. Поэтому не стоит надолго оставлять деньги на карточке – ими могут завладеть мошенники.

Как мы ранее писали, украинцы смогут получить повышенную субсидию на дрова и уголь до конца зимы.

Кстати, вКабмине призывают украинцев оформлять субсидии.

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсії в Україні банковская карта
NEWS
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США
Европа останется наедине против Путина. Зеленский объяснил риск задержки помощи США