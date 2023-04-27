Адвокат объяснил, как мужчинам уехать за границу во время мобилизации

Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. Но есть категории мужчин, которые ей не подлежат.

Как таким мужчинам выехать за границу во время войны рассказал глава профсоюза "Украинский независимый фонд юристов" Ростислав Кравец телеканалу "Киев".

Как выехать за границу мужчинам во время мобилизации

Это правила касается только тех мужчин, которые сняты с военного учета.

Так, правозащитник отметил, что эти граждане могут пересечь границу при определенных условиях.

"Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы и спокойно едете на границу", - сказал Кравец.

То есть вам нужно заграничный паспорт, военный билет и справку комиссии о том, что вы непригодны к военной службе.

С какими болезнями человек не пригоден к службе в армии