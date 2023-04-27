Адвокат объяснил, как мужчинам уехать за границу во время мобилизации
Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. Но есть категории мужчин, которые ей не подлежат.
Как таким мужчинам выехать за границу во время войны рассказал глава профсоюза "Украинский независимый фонд юристов" Ростислав Кравец телеканалу "Киев".
Как выехать за границу мужчинам во время мобилизации
Это правила касается только тех мужчин, которые сняты с военного учета.
Так, правозащитник отметил, что эти граждане могут пересечь границу при определенных условиях.
"Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы и спокойно едете на границу", - сказал Кравец.
То есть вам нужно заграничный паспорт, военный билет и справку комиссии о том, что вы непригодны к военной службе.
С какими болезнями человек не пригоден к службе в армии
- Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани.
- Тяжелые формы вирусных гепатитов.
- ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.
- Новообразования, но не все типы онкологических заболеваний подлежат под полную непригодность.
- Болезни крови и кроветворных органов.
- Нарушение эндокринной системы, питание и нарушение обмена веществ, их последствия.
- Расстройства психики и поведения.
- Болезни нервной системы.
- Болезни глаза и придаточного аппарата.
- Болезни уха.
- Болезни системы кровообращения.
- Болезни органов дыхания.
- Болезни органов пищеварения.
- Болезни кожи и подкожной клетчатки.
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
- Болезни мочеполовой системы.
- Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения.
- Тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т. п. со значительным нарушением функций. Отравление и другие последствия действия внешних причин.
Напомним, что адвокат прокомментировала слухи о новых ограничениях для мужчин.
Раньше мы рассказывали о том, при каких условиях студентам могут вручить повестку и призвать на службу.
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