Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит в начале 2023 года

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2023 года в национальной валюте составляли 35,7% годовых. По сравнению с декабрем 2022 года ставки выросли на 0,6 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 6,4% до 7,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий январь упали с 20,1% до 19,5% годовых, по валютным выросли с 5,2% до 5,9%.

Кредитный портфель банков за январь сократился на 0,7% до 1 000 млрд гривен, в т.ч. населения не изменился - 210 млрд гривен, предприятий сократился на 0,9% до 766 млрд гривен.