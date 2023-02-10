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Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит в начале 2023 года

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 13:38
Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит в начале 2023 года Фото: банки снова повысили ставки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2023 года в национальной валюте составляли 35,7% годовых. По сравнению с декабрем 2022 года ставки выросли на 0,6 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли с 6,4% до 7,2% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий январь упали с 20,1% до 19,5% годовых, по валютным выросли с 5,2% до 5,9%.

Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит в начале 2023 года

Кредитный портфель банков за январь сократился на 0,7% до 1 000 млрд гривен, в т.ч. населения не изменился - 210 млрд гривен, предприятий сократился на 0,9% до 766 млрд гривен.

Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит в начале 2023 года

Напомним, по данным НБУ, украинские банки продолжают ужесточать требования при выдаче кредитов для населения. Финучреждения заметно увеличили стоимость потребительских ссуд.

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