Банки ужесточили требования при выдаче кредитов населению и повысили ставки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос об условиях банковского кредитования НБУ (I квартал 2023 года).

"Текущий раунд опросов зафиксировал ужесточение стандартов кредитования домохозяйств четвертый квартал подряд. Весомыми причинами стали ухудшение ожиданий экономической активности и платежеспособности населения, более высокая стоимость ресурсов и балансовые ограничения, худшие курсовые ожидания", - говорится в обзоре.

К тому же негативные ожидания перспектив рынка недвижимости влияют на стандарты ипотеки. В январе-марте респонденты планируют ослабить стандарты ипотечного кредитования с сохранением курса на жесткие требования к остальным потребительским займам. По оценкам банков, в IV квартале уровень одобрения заявок на ипотечные кредиты вырос, а на потребительские - сократился.

По данным опроса, финучреждения существенно не изменяли условия одобрения заявок на ипотеку, однако заметно увеличили стоимость потребительских ссуд. Половина опрошенных банков прогнозирует, что розничный портфель будет в дальнейшем сокращаться. В последующие 12 месяцев большинство финучреждений ожидают ухудшения качества кредитного портфеля.

Текущий опрос проводился с 16 декабря 2022 года по 12 января 2023 года среди кредитных менеджеров 27 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 97%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.