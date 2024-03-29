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В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: цена на 75% ниже прошлогоднего

Пятница 29 марта 2024 12:33
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В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: цена на 75% ниже прошлогоднего Фото: В Украине дешевеет морковь (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В течение этой недели, которая началась с 25 марта, в Украине наблюдается снижение цен на морковь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему падает цена на морковь

Местные хозяйства продают свою продукцию за 6-10 гривен за килограмм ($0,15-0,25 за килограмм), что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что на рынке заметно возросло количество товара от местных хозяйств, что привело к общему снижению спроса и негативно отразилось на темпах продаж.

Хозяйства, ранее воздерживавшиеся от продаж, сейчас активно реализуют свои остатки. Однако остается значительное количество некондиционных корнеплодов, что также оказывает давление на цены на качественную продукцию.

Сколько сейчас стоит морковь

Сейчас самое дешевое предложение на морковь наблюдается в супермаркете Varus, там она стоит 9 гривен за килограмм.

В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: цена на 75% ниже прошлогоднего

Цены на морковь в Украине (Скриншот)

Кстати, в Украине подешевел любимый многими продукт.

До этого мы писали, что в Украине обвалились на 17% цены на популярный "борщовый" овощ.

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