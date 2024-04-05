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В Украине подешевел популярный тепличный овощ: цена за неделю рухнула на 32%

Пятница 05 апреля 2024 10:20
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В Украине подешевел популярный тепличный овощ: цена за неделю рухнула на 32% Фото: В Украине подешевели огурцы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

На этой неделе в Украине наблюдается резкое понижение цен на тепличные огурцы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему цены на огурцы падают

Теплая погода, установившаяся практически по всей территории страны еще с середины прошлой недели, заметно ускорила созревание местных тепличных овощей. Из-за резкого роста предложения продукции на внутреннем рынке украинские производители вынуждены также стремительно снижать отпускные цены.

В итоге, на сегодняшний день украинские тепличные комбинаты уже отпускают огурцы по 65-100 грн/кг ($1,67-2,56/кг), что в среднем на 32% дешевле, чем неделей ранее.

Снижающую ценовую динамику в данном сегменте представители тепличных комбинатов объясняют недостаточным спросом покупателей. При этом предложение огурцов на рынке продолжает быстро расти.

Выборки в местных тепличных комбинатах на текущей неделе заметно выросли благодаря теплой и солнечной погоде. Также стабильными остаются поставки и более дешевой импортной продукции из Румынии, средние цены на которую на украинском рынке, как правило, не превышают 60 грн/кг ($1,54/кг).

При этом следует отметить, что сейчас цены на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 40% ниже, чем в начале апреля 2023 года.

Сколько стоят огурцы в супермаркетах

Так, самая низкая цена на тепличные огурцы фиксируется в супермаркете АТБ – 78.95 гривен за килограмм овоща.

В Украине подешевел популярный тепличный овощ: цена за неделю рухнула на 32%Цены на огурцы в украинских супермаркетах (Скриншот)

Напомним, что в Украине подешевел популярный "зимний" овощ.

Также мы писали, что в Украине стремительно дешевеет популярный овощ.

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