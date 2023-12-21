В Украине увеличат стипендии для студентов, но будут предоставлять не всем: кто будет получать
В Украине повысят стипендии для студентов. Однако вместе с тем будут получать их не все поступившие на "бюджет".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью заместитель министра образования и науки Михаила Винницкого для NV.
Что будет со стипендиями
По мнению замглавы МОН, студенты не могут жить на ту сумму стипендий, которую получают. Сейчас она составляет примерно 1 700 гривен, а с 2024 года - 2 000. В таком случае стипендия является скорее бонусом, чем реальной поддержкой.
Однако на самом деле бонус - это не первоочередная функция студенческой стипендии.
Винницкий также добавил, что стоимость проживания в общежитиях привязана к размеру стипендий. Именно этот фактор влияет на ужасное состояние университетских общежитий.
В МОН планируют не только повысить стипендии, но и предоставлять их только определенной категории студентов.
"Стипендии будут оставаться у тех, кого государство заказывает и кому покрывает 100% их обучения, кто согласится на первое гарантированное место работы и нуждается в этой стипендии. К тому же она будет увеличена до каких-то нормальных сумм, на которые можно выжить", - сказал Винницкий.
Какие стипендии в Украине сейчас
Стипендия студентов заведений высшего образования
- ординарная - 2 000 гривен в месяц
- академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в обучении - 2 910 гривен в месяц
- ординарная академическая стипендия для лиц, получающих образование по специальностям, определенным в Перечне - 2 550 гривен в месяц
- академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в обучении для лиц, получающих образование по специальностям, определенным в Перечне - 3 711 гривен в месяц
- именная и академическая стипендии, учрежденные Кабмином - 4 000 гривен в месяц
- именная академическая стипендия Верховной Рады - 4 400 гривен в месяц
- академическая стипендия Президента Украины - 4 400 гривен в месяц
- социальная стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4 250 гривен в месяц
- социальная стипендия для лиц среди детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4 026 гривен в месяц
- социальная стипендия для других получателей социальных стипендий - 1 180 гривен в месяц
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