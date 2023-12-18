Могут ли мобилизовать студента, который получает второе высшее образование: ответ юриста

В Украине идет общенациональная мобилизация. Однако некоторые категории граждан имеют отсрочку от прохождения службы. Это, в частности, касается студентов. В то же время согласно новому законопроекту о мобилизации отсрочку могут забрать у мужчин в возрасте менее 30 лет, которые получают второе высшее образование.

Юристка Наталья Василюк объяснила в комментарии РБК-Украина (проект Styler), могут ли мобилизовать студента, получающего второе высшее образование.

Что говорит эксперт

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица, получающие высшее образование на дневной форме обучения, имеют право на получение отсрочки.

"Эта норма не учитывает количество дипломов о полученном высшем образовании. То есть если у вас уже есть высшее образование и вы получаете второе, это не является основанием для отказа в предоставлении отсрочки ", - объясняет юрист.

В то же время, она отмечает, что народные депутаты могут внести изменения в эту норму, но пока таких изменений не было.

Следует также знать, что лица, получившие отсрочку на основании получения высшего образования, не имеют права пересекать границу. Это также предусмотрено нормативно правовыми актами.

Кто еще имеет право на отсрочку

Отсрочка по семейным обстоятельствам по желанию предоставляется призывникам, которые

является лицом среди детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

имеют нетрудоспособных отца, мать или обоих родителей, или нетрудоспособных лиц, на попечении/попечительстве или на содержании которых находился призывник, или лиц, над которыми призывник осуществляет опеку или попечительство, если у них нет других трудоспособных лиц - граждан Украины, обязанных их содержать. Нетрудоспособность указанных лиц должна быть подтверждена документами.

имеют несовершеннолетних родных (совершеннородных или несовершеннородных) братьев и сестер или нетрудоспособных родных (совершеннородных или несовершеннородных) братьев и сестер независимо от их возраста, если они не имеют других трудоспособных лиц, кроме призывника, обязанных их содержать

имеют одинокого отца или мать, у которых на иждивении находятся двое или более несовершеннолетних детей, до достижения старшим из них совершеннолетия при условии официального трудоустройства призывника

имеют ребенка в возрасте до трех лет или ребенка старше трех лет, воспитывающегося без матери в связи с ее смертью или по решению суда

имеют двоих и больше детей

имеют ребенка-инвалида

имеют жену-инвалида

Если призыву на срочную военную службу подлежат несколько сыновей одновременно, отсрочка может быть предоставлена одному из них по желанию с учетом предложения родителей. Такая отсрочка предоставляется на время прохождения срочной военной службы братьями до увольнения в запас одного из них.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу по состоянию здоровья сроком до одного года предоставляется призывникам, которые признаны во время медицинского осмотра временно непригодными к военной службе.

Отсрочка для получения образования на весь период обучения предоставляется гражданам призывного возраста:

в школах и профессионально-технических учебных заведениях с дневной формой обучения. При достижении такими призывниками 21-летнего возраста отсрочка теряет силу.

в ВУЗах с дневной формой обучения, в том числе во время получения следующего высшего образовательно-квалификационного уровня высшего образования

в средних или высших духовных учебных заведениях с дневной формой обучения

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства

в учебных заведениях других государств в рамках международных договоров Украины

Отсрочка для продолжения профессиональной деятельности предоставляется:

педагогическим работникам с полным высшим образованием, основным местом работы которых являются школы, при полной нагрузке на занимаемой должности

медицинским работникам, при полной нагрузке на занимаемой должности

священнослужителям, которые окончили высшие или средние духовные учебные заведения и занимают должность в религиозных организациях, действующих по уставу/положению, зарегистрированному в установленном порядке

сельским, поселковым, городским головам

лицам, имеющим ученую степень кандидата/доктора наук и работающих на должностях по специальности в соответствии с группой специальностей отрасли науки, из которой присуждена научная степень

резервистам

полицейским

тем, кому сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом

Призывники, которым предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу, обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные военкоматы документы, подтверждающие их право на отсрочку.