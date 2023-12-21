В Україні збільшать стипендії для студенів, але надаватимуть не всім: хто буде отримувати

В Україні підвищаться стипендії для студентів. Проте разом із тим отримуватимуть їх не всі, хто вступив на "бюджет".

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю заступник міністра освіти й науки Михайла Винницького для NV .

Що буде зі стипендіями

На думку заступника глави МОН, студенти не можуть жити на ту суму стипендій, яку отримують. Зараз вона становить приблизно 1 700 гривень, а з 2024 року - 2 000. У такому випадку стипендія є скоріше бонусом, ніж реальною підтримкою.

Однак насправді бонус - це не першочергова функція студентської стипендії.

Винницький також додав, що вартість проживання у гуртожитках прив'язана до розміру стипендій. Саме цей чинник впливає на жахливий стан університетських гуртожитків.

У МОН планують не лише підвищити стипендії, а й надавати їм лише певній категорії студентів.

"Стипендії будуть залишатися у тих, кого держава замовляє і кому покриває 100% їх навчання, хто погодиться на перше гарантоване місце роботи та потребує цієї стипендії. До того ж вона буде збільшена до якихось нормальних сум, на які можна вижити", - сказав Винницький.

Які стипендії в Україні зараз

Стипендія студентів закладів вищої освіти