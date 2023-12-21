В Україні збільшать стипендії для студенів, але надаватимуть не всім: хто буде отримувати
В Україні підвищаться стипендії для студентів. Проте разом із тим отримуватимуть їх не всі, хто вступив на "бюджет".
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю заступник міністра освіти й науки Михайла Винницького для NV.
Що буде зі стипендіями
На думку заступника глави МОН, студенти не можуть жити на ту суму стипендій, яку отримують. Зараз вона становить приблизно 1 700 гривень, а з 2024 року - 2 000. У такому випадку стипендія є скоріше бонусом, ніж реальною підтримкою.
Однак насправді бонус - це не першочергова функція студентської стипендії.
Винницький також додав, що вартість проживання у гуртожитках прив'язана до розміру стипендій. Саме цей чинник впливає на жахливий стан університетських гуртожитків.
У МОН планують не лише підвищити стипендії, а й надавати їм лише певній категорії студентів.
"Стипендії будуть залишатися у тих, кого держава замовляє і кому покриває 100% їх навчання, хто погодиться на перше гарантоване місце роботи та потребує цієї стипендії. До того ж вона буде збільшена до якихось нормальних сум, на які можна вижити", - сказав Винницький.
Які стипендії в Україні зараз
Стипендія студентів закладів вищої освіти
- ординарна - 2 000 гривень на місяць
- академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні - 2 910 гривень на місяць
- ординарна академічна стипендія для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку - 2 550 гривень на місяць
- академічна стипендія у підвищеному розмірі за особливі успіхи у навчанні для осіб, які здобувають освіту за спеціальностями, визначеними у Переліку - 3 711 гривень на місяць
- іменна та академічна стипендії, засновані Кабміном - 4 000 гривень на місяць
- іменна академічна стипендія Верховної Ради - 4 400 гривень на місяць
- академічна стипендія Президента України - 4 400 гривень на місяць
- соціальна стипендія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4 250 гривень на місяць
- соціальна стипендія для осіб з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 4 026 гривень на місяць
- соціальна стипендія для інших одержувачів соціальних стипендій - 1 180 гривень на місяць
Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати студента, який здобуває другу вищу освіту.
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